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ब्रावो-पोलार्ड-नरेन को मिला बड़ा सम्मान, क्रिकेट स्टेड‍ियम में मिला खास तोहफा

त्रिनिदाद और टोबैगो के दिग्गज क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो, कीरोन पोलार्ड और सुनील नरेन को खास सम्मान मिला है. ऐतिहासिक क्वींस पार्क ओवल में उनके नाम पर स्टैंड का अनावरण किया गया. तीनों ने T20 क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं और IPL में भी शानदार विरासत छोड़ी है.

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ड्वेन ब्रावो और सुनील नरेन के नाम पर क्वींस पार्क ओवल के स्टैंड का नाम हुआ है (Photo: PTI)
ड्वेन ब्रावो और सुनील नरेन के नाम पर क्वींस पार्क ओवल के स्टैंड का नाम हुआ है (Photo: PTI)

त्रिनिदाद और टोबैगो के क्रिकेट इतिहास के तीन बड़े नाम अब ऐतिहासिक क्वींस पार्क ओवल का हिस्सा बन गए हैं. ड्वेन ब्रावो, कीरोन पोलार्ड और सुनील नरेन के नाम पर स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है. सोमवार को तीनों दिग्गजों ने खुद इस स्टैंड का अनावरण किया.

यह सम्मान क्वींस पार्क स्पोर्ट्स क्लब  (QPCC) की ओर से आयोजित समारोह का हिस्सा था. क्लब त्रिनिदाद और टोबैगो के 64वें स्वतंत्रता द‍िवस के मौके पर जश्न मना रहा है. पहले यह त्र‍िनी पॉस स्टैंड (Trini Posse Stand) के नाम से जाना जाता था

तीनों खिलाड़ियों को यह सम्मान इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में त्रिनिदाद और टोबैगो की विरासत को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है. अब ब्रावो, पोलार्ड और नरेन क्वींस पार्क ओवल से जुड़े उन चुनिंदा क्रिकेट दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिनके नाम पर इस ऐतिहासिक मैदान की सुविधाओं का नाम रखा गया है.

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इस वेन्यू पर पहले से ही ब्रायन लारा पवेलियन, डेरिक मरे प्लेयर्स गैलरी, जेफरी स्टॉलमेयर स्टैंड, लेरी कॉन्स्टेंटाइन स्टैंड, गेरी गोमेज मीडिया सेंटर और सिरिल एल. डुप्रे स्टैंड मौजूद हैं.

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T20 क्रिकेट में तीनों का रहा जबरदस्त दबदबा
ब्रावो, पोलार्ड और नरेन ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अपनी अलग पहचान बनाई. तीनों ने रिकॉर्ड बुक में कई उपलब्धियां दर्ज कीं और T20 क्रिकेट को लंबे समय तक प्रभावित किया. कीरोन पोलार्ड दुनिया के सबसे सफल T20 क्रिकेटरों में शामिल रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में 700 से ज्यादा T20 मैच खेले. इस दौरान उनके नाम 14 हजार से ज्यादा रन और 330 से अधिक विकेट रहे. यानी पोलार्ड सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि गेंद से भी लगातार टीमों के लिए उपयोगी साबित होते रहे.

ब्रावो ने बनाए 631 T20 विकेट
ड्वेन ब्रावो ने भी T20 क्रिकेट में गेंद से ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसने उन्हें लंबे समय तक सबसे आगे रखा. ब्रावो ने अपने T20 करियर का अंत 631 विकेट के साथ किया. संन्यास के समय वह पुरुष T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. इतना ही नहीं, ब्रावो ने इस फॉर्मेट में करीब 7 हजार रन भी बनाए. यानी एक ऑलराउंडर के तौर पर उनका योगदान सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं रहा.

नरेन ने भी बनाया बड़ा मुकाम
सुनील नरेन ने हाल ही में T20 क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह इस फॉर्मेट के इतिहास में 650 विकेट पूरे करने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने. नरेन ने कैरेब‍ियन प्रीम‍ियर लीग  (CPL) में भी अपनी खास पहचान बनाई है. वह इस लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं. स्पिन गेंदबाजी के साथ अपनी किफायती गेंदबाजी और बल्लेबाजी में तेजी से रन बनाने की क्षमता के कारण नरेन ने T20 क्रिकेट में लंबे समय तक अपनी उपयोगिता साबित की है.

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IPL में भी तीनों का रहा जलवा
ब्रावो, पोलार्ड और नरेन ने सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी शानदार विरासत बनाई. तीनों लंबे समय तक IPL के सबसे चर्चित और सफल विदेशी खिलाड़ियों में रहे हैं. ब्रावो ने अपनी ऑलराउंड क्षमता से पहचान बनाई, पोलार्ड ने अपनी पावर-हिटिंग और गेंदबाजी से मैचों का रुख बदला, जबकि नरेन ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया.

 

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