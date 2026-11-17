हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट पैटिनसन के करियर में एक बड़ा मोड़ आ गया है. 'ट्वाइलाइट' और 'बैटमैन' जैसी यादगार फिल्मों से पहचान बनाने के बाद अब वो दुनिया के सबसे पॉपुलर जासूस 'जेम्स बॉन्ड' के किरदार में नजर आएंगे. रॉबर्ट के नए जेम्स बॉन्ड बनने की घोषणा होते ही उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां मिल रही हैं.

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कौन हैं रॉबर्ट पैटिनसन की गर्लफ्रेंड?

'ट्वाइलाइट', 'द बैटमैन', और 'द ओडिसी' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर रॉबर्ट पैटिनसन अपने नए ब्लॉकबस्टर रोल के लिए खास तैयारी कर रहे हैं. इस बीच लोग उनकी लव लाइफ को भी सर्च करने लगे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नए जेम्स बॉन्ड रॉबर्ट पैटिनसन ब्रिटिश सिंगर, एक्ट्रेस और मॉडल सुकी वॉटरहाउस को डेट कर रहे हैं.

रॉबर्ट पैटिनसन और सुकी वॉटरहाउस के रिश्ते की बात करें तो दोनों की डेटिंग की अफवाहें पहली बार जुलाई 2018 में उड़ी थीं, जब दोनों की रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. सुकी वॉटरहाउस 34 साल की हैं. वो एक एक्ट्रेस, सिंगर और मॉडल हैं. उनका जन्म वेस्ट लंदन के हैमरस्मिथ में हुआ था.

सुकी की परवरिश Chiswick में हुई. वो एक प्लास्टिक सर्जन और एक कैंसर केयर नर्स की बेटी हैं. सुकी ने 16 साल की उम्र में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी. आगे चलकर उन्होंने बरबरी (Burberry), टॉमी हिलफिगर (Tommy Hilfiger) और ह्यूगो बॉस (Hugo Boss) जैसे बड़े और टॉप फैशन ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की.

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एक्टिंग में भी दिखाया दम

सुकी ने साल 2012 में आई फिल्म 'पुशर' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया. इस फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल था. इसके बाद वो 'लव, रोजी', 'द डायवर्जेंट सीरीज: इनसर्जेंट' और 'डिटेक्टिव पिकाचु' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ-साथ सुकी वॉटरहाउस एक सफल इंडी पॉप म्यूजिशियन भी हैं. उन्होंने 2022 में अपना डेब्यू एल्बम 'आई कांट लेट गो' रिलीज किया और इसके बाद 2024 में 'मेमोइर ऑफ ए स्पार्कलमफिन' लेकर आईं. इसके बाद उन्होंने साल 2024 में टेलर स्विफ्ट के 'एराज टूर' के लंदन फेज में ओपनिंग एक्ट के तौर पर भी परफॉर्म किया था.

पापा बन चुके हैं रॉबर्ट पैटिनसन

वॉटरहाउस और रॉबर्ट पैटिनसन की पहली मुलाकात 2018 में लॉस एंजिल्स में एक गेम नाइट के दौरान हुई थी. इसके कुछ समय बाद ही दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था. डेटिंग के बाद फिर उन्होंने दिसंबर 2023 में सगाई की. कपल की एक बेटी भी है, जिसका जन्म मार्च 2024 में हुआ था.

बता दें कि रॉबर्ट पैटिनसन और सुकी वॉटरहाउस की अभी केवल सगाई हुई है. सालों से रिश्ते में होने के बावजूद भी दोनों ने अब तक शादी नहीं रचाई है. सुकी वॉटरहाउस ने अपने मैरिटल स्टेटस पर 'द टाइम्स' संग बातचीत में कहा था कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. फैमिली लाइफ के साथ-साथ फिल्मों की शूटिंग और म्यूजिक टूर के बिजी शेड्यूल को बैलेंस करने की वजह से फिलहाल उनकी शादी की प्लानिंग टली हुई है. अब दोनों कब शादी करते हैं ये देखने वाली बात होगी.

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