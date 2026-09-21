जयशंकर 26 सितंबर को UNGA को करेंगे संबोधित, अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा संभव

विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. विदेश मंत्रालय के अनुसार, वह 26 सितंबर को यूएनजीए के आम बहस सत्र को संबोधित करेंगे. यात्रा के दौरान वो कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे.



विदेश में ये न्यूयॉर्क दौरा ऐसे वक्त हो रहा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 सितंबर 2026 को लिंडसे ओ ग्राहम एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है. भारत ने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा का हवाला देते हुए इस पर चिंता जताई है.

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रूस प्रतिबंध कानून पर भारत की चिंता



वहीं, भारत ने इस प्रस्तावित कानून के द्विपक्षीय संबंधों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई है. नई दिल्ली ने दोहराया है कि वह अपने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.



विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल के महीनों में अमेरिकी वार्ताकारों के साथ उच्च स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा हुई है. भारत ने दंडात्मक उपायों के द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है. भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत जारी है.

डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रुबियो भी होंगे मौजूद



उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं. इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के भी इस उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेने की संभावना है. इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर की साइडलाइन बैठकों से अमेरिकी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और अन्य अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत का मौका मिल सकता है.



22 से 28 सितंबर तक चलेगी UNGA बहस



संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक आम बहस 22 से 28 सितंबर तक आयोजित की जाएगी. इस बार की थीम 'विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन: एक संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए परिणाम दे' तय की गई है. 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की अध्यक्षता बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान कर रहे हैं, जिन्हें जून में इस पद के लिए चुना गया था.



ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका-ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रुकावट जैसे जियो-पॉलिटिकल संघर्ष जारी हैं. इन संकटों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और खाना तथा ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है, जिसका असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा है.

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