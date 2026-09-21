एक्टर्स-कॉमेडियंस की कुर्सी पर खतरा! क्रिकेटर्स पर मेकर्स का दांव, थमाई होस्टिंग की कमान, हिट होगा फॉर्मूला?

एक दौर था जब टीवी पर आने से बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स कतराते थे. छोटे पर्दे का नाम आते ही उन्हें स्टारडम कम होने का डर सताता था. लेकिन फिर वक्त बदला. अमिताभ बच्चन, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सितारों ने छोटे पर्दे पर बतौर होस्ट काम किया. बस फिर क्या था... छोटे पर्दे ने बड़े सितारों को ऐसा अपनाया कि टीवी उनके स्टारडम का दुश्मन नहीं, बल्कि पॉपुलैरिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार बन गया.

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एक्टर्स की कुर्सी पर खतरा!

उनके लिए टीवी घर-घर में पहुंचने का जरिया बना. बॉलीवुड स्टार्स ने टीवी पर्दे को सलाम किया. बड़े रियलिटी शोज होस्ट किए. अब एक बार फिर से ट्रेंड बदला है. एक्टर्स की कुर्सी खतरे में दिखने लगी है. मेकर्स ने बड़ा दांव खेला है. जहां पहले शो की कमान बड़े एक्टर्स के कंधों पर होती थी, या फिर कॉमेडियंस के हाथ में. अब मेकर्स का ध्यान सीधे क्रिकेट की पिच पर जा पहुंचा है. उन्होंने एक्टर्स और कॉमेडियंस को साइड कर क्रिकेटर्स को होस्टिंग का जिम्मा थमा दिया है. कई स्टार्स प्लेयर्स ने टीवी का रुख किया है. वो होस्टिंग की कमान संभाल रहे हैं.

सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, शिखर धवन जैसे बड़े नाम भी होस्टिंग में अपना दम दिखा रहे हैं. कभी मैदान में उनका बल्ला बजता था. अब वो कैमरे के सामने दर्शकों को हंसाने, चौंकाने और एंटरटेन करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं. बात करते हैं उन खिलाड़ियों की, जो मैदान में चौका छक्का लगाने के बाद टीवी पर होस्टिंग कर गर्दा उड़ा रहे हैं.

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रोहित शर्मा

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा शो' से टीवी पर बतौर होस्ट डेब्यू किया है. यानी हिटमैन अब होस्टमैन बन गया है. रोहित को होस्टिंग करते देखना फैंस के लिए ट्रीट है. वो इस रोल में भी छा रहे हैं. रोहित की खासियत उनकी शांत और रिलैक्स्ड पर्सनैलिटी है. मैदान पर जो रोहित गेंदबाजों की धुनाई करते थे, अब वो टीवी दर्शकों को फुलऑन एंटरटेन कर रहे हैं.

वीरेंद्र सहवाग

वन लाइनर्स के किंग वीरेंद्र सहवाग के करियर की नई पारी शुरू हो चुकी है. वो रियलिटी शो राइज एंड फॉल 2 से मेनस्ट्रीम रियलिटी टीवी के होस्ट बने हैं. इससे पहले उन्होंने 'वीरू के फंडे' नाम की वेब सीरीज में होस्टिंग की थी. सहवाग की बेबाकी, हाजिरजवाबी और वन-लाइनर्स दर्शकों को खूब एंटरटेन करने वाले हैं.

सौरव गांगुली

फील्ड पर कब्जा जमाने के बाद सौरव गांगुली यानी 'दादा' ने टीवी ऑडियंस के बीच भी अपना दबदबा बना लिया है. सौरव गांगुली ने क्विज और गेम शो 'दादागिरी अनलिमिटेड' को होस्ट किया. अब वो बिग बॉस बांग्ला की मेजबानी कर रहे हैं. उनकी जर्नी बताती है कि अगर क्रिकेटर अपनी पर्सनैलिटी को होस्टिंग में ढाल ले तो फील्ड पर नहीं, कैमरे के सामने भी लोगों को एंटरटेन कर सकता है.

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हरभजन सिंह

हरभजन सिंह ने शो 'भज्जी के साथ पंजाबियां दी दादागिरी' होस्ट किया. इससे अलावा वो रोडीज राइजिंग सीजन 14 में गैंग लीडर के तौर पर दिख चुके हैं. रेसलिंग बेस्ड रियलिटी शो 'रिंग का किंग' में हरभजन सिंह होस्ट/प्रमोटर के तौर पर जुड़े थे. हरभजन के पास पंजाबी अंदाज और फुलऑन एंटरटेनमंट की कमी नहीं है. उनके कॉमिक पंच दमदार रहते हैं.

शिखर धवन

शिखर धवन एंटरटेनमेंट फ्रेंडली रहे हैं. क्रिकेट फील्ड के बाद उनका 'गब्बर' अंदाज टीवी-डिजिटल स्पेस पर दिख रहा है. उन्होंने क्रिकेट दरबार में RJ किशना के साथ स्पोर्ट्स-कॉमेडी फॉर्मेट का हिस्सा बनकर होस्टिंग का तड़का लगाया. फिर वो बैटलग्राउंड शो में बतौर जज नजर आए. शिखर धवन की एनर्जेटिक पर्सनैलिटी उनकी सबसे बड़ी खासियत है.

क्रिकेटर्स को होस्ट बनाने का क्या फायदा?

क्रिकेटर्स को टीवी होस्टिंग की कमान थमाने की सबसे बड़ी वजह उनका तगड़ा फैनबेस है. भला जिस क्रिकेटर के एक चौके-छक्के पर इंडिया स्टेडियम झूम चुका हो, उसे कौन टीवी पर नहीं देखना चाहेगा? किसी बड़े स्टार को ही शो का फेस बना देना सबसे बड़ा प्रमोशन एसेट है. क्रिकेटर्स को अपनी पहचान बनाने के लिए टीवी पर महीनों मेहनत नहीं करनी पड़ती. शो लॉन्च होते ही एक बड़ा ऑडियंस बेस साथ आ जाता है.

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भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है. धुरंधर खिलाड़ियों की पॉपुलैरिटी रियलिटी शो में काम आ सकती है. क्रिकेटर्स की लोकप्रियता सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं होती. हर ऐज ब्रैकेट के लोग उनके फैन होते हैं.

दूसरी खास वजह ये है कि हर इंसान कुछ नया देखना चाहता है. एक्टर्स, कॉमेडियंस को तो कई बार देख लिया. लेकिन क्रिकेटर्स को शो की कमान देना बड़ा ट्विस्ट है. क्रिकेटर्स अपनी पर्सनैलिटी को ज्यादा दिखाते नहीं हैं. क्रिकेट की पिच और सोशल मीडिया लाइफ के अलावा लोग उनके बारे में नहीं जान पाते. ऐसे में टीवी होस्टिंग परफेक्ट एंग्जांपल है दर्शकों को अपने साथ जोड़ने के लिए.

मैदान पर खिलाड़ी का एक अलग पर्सोना होता है. लेकिन जब वही खिलाड़ी किसी रियलिटी शो की होस्टिंग करता है तो उसकी ऑफ फील्ड पर्सनैलिटी देखने को मिलती है. जो लोगों में उत्सुकता पैदा करती है. क्रिकेटर उसके पुराने मैच, लड़ाइयों के अलावा ड्रेसिंग रूम के किस्से बताकर दर्शकों को दमदार कंटेंट देगा.

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