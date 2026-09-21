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पापा ने पहली बार देखा जहाज... 80 साल की उम्र में बेटे ने पूरा किया सपना

80 साल के पिता की पहली हवाई यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. एयरपोर्ट पर पहली बार जहाज देखकर उनका रिएक्शन लोगों को भावुक कर रहा है. बेटे ने अपने पिता की लंबे समय से चली आ रही हवाई यात्रा की इच्छा पूरी की.

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कुछ दूर चलने के बाद उनकी नजर बाहर खड़े एक विमान पर पड़ती है (Photo:Insta/@bhukkhad_musafir)
कुछ दूर चलने के बाद उनकी नजर बाहर खड़े एक विमान पर पड़ती है (Photo:Insta/@bhukkhad_musafir)

कुछ लोगों के लिए हवाई यात्रा रोजमर्रा की बात हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए विमान में बैठना जिंदगी का एक बड़ा सपना होता है. ऐसा ही एक सपना एक बेटे ने अपने 80 साल के पिता के लिए पूरा किया. 80 साल की उम्र में जब पिता ने पहली बार जहाज देखा, तो बेटे ने उनका यह रिएक्शन कैमरे में कैद कर लिया.

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर @Bhukkhar-Musafir ने शेयर किया है. इसके साथ लिखा गया, “80 साल में पूरा हुआ एक सपना.” वीडियो में 80 साल के पिता एयरपोर्ट के अंदर चलते हुए नजर आते हैं.

कुछ दूर चलने के बाद उनकी नजर बाहर खड़े एक विमान पर पड़ती है. वह वहीं रुक जाते हैं और खिड़की के पास जाकर विमान को गौर से देखने लगते हैं. वीडियो पर लिखा है, “पापा का हवाई जहाज देखने के बाद पहला रिएक्शन.”

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विमान को पहली बार इतने करीब से देखकर उनके चेहरे पर उत्सुकता और हैरानी साफ नजर आती है. यही सादगी भरा पल सोशल मीडिया यूजर्स को भावुक कर रहा है.

देखें वीडियो

बेटे की लोग कर रहे तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने बेटे की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “अंकल, आपको प्यार.” वहीं दूसरे ने लिखा, “बहुत अच्छा काम किया भाई.”

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एक यूजर ने अपनी निजी कहानी बताते हुए लिखा कि वह भी अपने पिता को हवाई यात्रा कराने का सपना देख रहा था, लेकिन 2019 में उनके पिता को पैरालिसिस हो गया. कमेंट में उसने बताया कि तब से उनके पिता बिस्तर पर हैं और अब कहीं जाना नहीं चाहते. उसने वीडियो देखकर लिखा कि बेटे को अपने पिता का सपना पूरा करते देखकर उसे बहुत अच्छा लगा.

यह भी पढ़ें: उम्र 88 साल, बातें दिल तक उतर जाएंगी... इंस्टा पर वायरल हो रही हैं ये दादी, लोग ले रहे आशीर्वाद

एक अन्य यूजर ने लिखा, “इतनी सादगी आजकल कहां देखने को मिलती है.” वहीं दूसरे ने कहा, “कोई खुश हो न हो, मैं बहुत खुश हूं भाई ये वीडियो देखकर.”

किसी ने लिखा, “आप पर गर्व है.” एक यूजर ने कहा, “उन्हें आप पर गर्व हो रहा होगा.” वहीं एक अन्य कमेंट था, “आपने जिंदगी जीत ली.”

पिता की खुशी ने जीता दिल

वीडियो में पिता का रिएक्शन बेहद सहज है. न कोई बड़ी प्रतिक्रिया, न कोई दिखावा. बस विमान को देखकर चेहरे पर आई उत्सुकता और खुशी. यही छोटा सा पल सोशल मीडिया यूजर्स को भावुक कर रहा है.

बेटे के लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि अपने पिता की वर्षों पुरानी इच्छा को पूरा करने का मौका था. 80 साल की उम्र में पहली हवाई यात्रा उनके लिए जिंदगी की उन यादों में शामिल हो गई, जिसे परिवार लंबे समय तक याद रखेगा.

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