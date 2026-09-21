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How to Clean Exhaust Fan: एग्जॉस्ट फैन पर जमी है जिद्दी चिकनाई और धूल? रसोई की इन 3 चीजों से मिनटों में करें क्लीन, चमकेगा नया जैसा

How to Clean Exhaust Fan: अगर आपके किचन या बाथरूम में लगे एग्जॉस्ट फैन पर चिकनाई या धूल की मोटी परत जम गई है तो यहां हम आपको उसे आसानी से साफ करने का तरीका बता रहे हैं.

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घर पर बनाएं एग्जॉस्ट फैन (Photo: ITG)
घर पर बनाएं एग्जॉस्ट फैन (Photo: ITG)

किचन में खाना बनाते समय उठने वाला धुआं, भाप और तेल की चिकनाई सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट फैन पर ही जमती है. वक्त के साथ इस पर धूल और ग्रीस की ऐसी मोटी परत चढ़ जाती है कि पंखा काला और चिपचिपा दिखने लगता है. कई लोग इसकी जिद्दी चिकनाई को देखकर इसे साफ करना टालते रहते हैं.

लेकिन आपको बाजार से कोई महंगा केमिकल या क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में ही मौजूद 3 आसान चीजों बेकिंग सोडा, विनेगर (सिरका) और डिशवॉश लिक्विड/साबुन की मदद से आप सालों पुरानी जमी चिकनाई को भी मिनटों में साफ कर सकते हैं और एग्जॉस्ट फैन को नए जैसा चमका सकते हैं.

सामग्री (सफाई के लिए):

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बेकिंग सोडा - 2 से 3 बड़े चम्मच

सफेद सिरका - 1/2 कप

डिशवॉश लिक्विड या डिटर्जेंट - 2 बड़े चम्मच

गरम पानी - 2-3 लीटर

पुराना टूथब्रश या स्क्रबर - 1

सूती कपड़ा - 1 (सुखाने के लिए)

सफाई की विधि:

सुरक्षा और तैयारी: सबसे पहले एग्जॉस्ट फैन का स्विच बोर्ड से प्लग निकाल दें या मेन स्विच बंद कर दें ताकि करंट लगने का खतरा न रहे. अब फैन के ब्लेड्स और जाली/कवर को ध्यानपूर्वक खोलकर अलग कर लें.

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घोल तैयार करना: एक बड़े टब या बाल्टी में उबलता हुआ गरम पानी लें. इसमें बेकिंग सोडा, सफेद सिरका और डिशवॉश लिक्विड मिलाएं. (सिरका और बेकिंग सोडा मिलते ही झाग बनाएंगे, जो चिकनाई को काटने का काम करता है).

पार्ट्स को भिगोना: एग्जॉस्ट फैन के निकले हुए ब्लेड्स और प्लास्टिक/मेटल कवर को इस गरम घोल में 15 से 20 मिनट के लिए डुबोकर छोड़ दें. इससे जमी हुई मोटी चिकनाई और धूल ढीली हो जाएगी.

स्क्रब और सफाई: 20 मिनट बाद, एक पुराने टूथब्रश या स्क्रबर की मदद से पार्ट्स को रगड़कर साफ करें. आप देखेंगे कि चिपचिपाहट बिना ज्यादा मेहनत के तुरंत छूटने लगेगी.

मोटर और फ्रेम की सफाई: फैन की फिक्स मोटर और बाहरी फ्रेम (जिसे निकाला नहीं जा सकता) को साफ करने के लिए कपड़े को इसी घोल में हल्का भिगोकर और निचोड़कर पोंछें. ध्यान रखें कि मोटर के अंदर पानी न जाए.

सुखाना और असेंबल करना: साफ किए गए सभी पार्ट्स को साफ पानी से धो लें और सूती कपड़े से अच्छी तरह सुखा लें. पूरी तरह सूखने के बाद ही पार्ट्स को वापस फैन में सेट करें और इस्तेमाल करें.

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