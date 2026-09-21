ग्वालियर में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट, CCTV में कैद वारदात, एक आरोपी गिरफ्तार

ग्वालियर के भितरवार में कोचिंग जा रही एक स्कूली छात्रा के साथ बाइक सवार दो युवकों द्वारा छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है. पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई.

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मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान लोहगढ़ी गांव निवासी योगेश रावत और युवराज रावत के रूप में की. पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश रावत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी युवराज रावत फरार है. पुलिस CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर उसकी तलाश कर रही है.

सहेली के साथ कोचिंग जा रही थी छात्रा

घटना भितरवार थाना क्षेत्र के कमला स्कूल के पास की है. छात्रा अपनी सहेली के साथ कोचिंग जा रही थी, तभी बाइक पर आए दो युवकों ने आगे बाइक लगाकर उसे रोक लिया. आरोप है कि युवकों ने अश्लील कमेंट किए, छेड़छाड़ की और फिर मारपीट शुरू कर दी. CCTV फुटेज में दोनों युवक छात्रा के साथ बदतमीजी करते साफ नजर आ रहे हैं.

वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई

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बताया जा रहा है कि शुरू में छात्रा ने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं की थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे और पुलिस हरकत में आई. भितरवार पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान लोहगढ़ी गांव निवासी योगेश रावत और युवराज रावत के रूप में की. पुलिस टीम जब उनके घर पहुंची तो दोनों फरार मिले.

भागने के रूट के CCTV खंगालने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश रावत को पकड़ लिया, जबकि युवराज अभी भी फरार है. पूछताछ में योगेश ने बताया कि छात्रा से उसकी पहले से पहचान थी और दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन बाद में दूरियां आ गईं, इसी कारण उसने यह हरकत की. पुलिस ने पीड़िता को थाने बुलाकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है.



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