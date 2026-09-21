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धनबाद के 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में फिर गैंगवार, फहीम खान के भाई पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, महिला समेत 3 घायल

धनबाद के वासेपुर में गैंगस्टर फहीम खान के भाई शानू खान को बाइक सवार अपराधियों ने दिनदहाड़े निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की. गोलीबारी में शानू खान समेत तीन लोग घायल हुए, जिनमें एक महिला भी है. पुलिस ने घटनास्थल से आठ खोखे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. CCTV फुटेज और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की तलाश जारी है.

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फहीम खान के भाई को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग. (Photo: ITG)
फहीम खान के भाई को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग. (Photo: ITG)

धनबाद का वासेपुर एक बार फिर गोलीबारी की घटना से दहल उठा. भूली मोड़ के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बाइक सवार दो अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि गैंगस्टर फहीम खान के भाई शानू खान कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान लाल रंग की बाइक पर सवार दो अपराधी वहां पहुंचे. आरोप है कि दोनों ने शानू खान को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं. अचानक हुई फायरिंग से मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

फायरिंग में शानू खान को गोली लगी है. इसके अलावा भूली मोड़ स्थित चतरा स्टोर के संचालक शहाम भी गोली लगने से घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि शहाम को दो गोलियां लगी हैं. गोलीबारी की चपेट में एक महिला भी आ गई. वह भी इस घटना में घायल हुई है. इस तरह फायरिंग में कुल तीन लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. घटना के बाद तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अशर्फी अस्पताल रेफर कर दिया. सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की. उनके मुताबिक, घटना में फहीम खान के रिश्तेदार समेत दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है. उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

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एक साल पहले भी हुआ था हमला

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शानू खान पर पहले भी गोली चलाए जाने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि करीब एक साल पहले अलीनगर के पास भी उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी. उस घटना में शानू खान बाल-बाल बच गए थे. अब एक बार फिर दिनदहाड़े शानू खान पर फायरिंग की गई है. लगातार दूसरी बार उन्हें निशाना बनाए जाने के बाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच रही है. पुलिस इस हमले के पीछे पुरानी रंजिश और गैंग से जुड़े एंगल की भी जांच कर रही है. हालांकि, अभी गोलीबारी की वास्तविक वजह और हमलावरों की पहचान स्पष्ट नहीं हुई है.

घटना के बाद पुलिस ने मौके की जांच शुरू की. फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट भी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से साक्ष्य जुटाए. पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से आठ खोखे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. वहीं सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि मौके से सात खोखे बरामद किए गए हैं. पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को कब्जे में लेकर उनकी फॉरेंसिक जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से गोलीबारी से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अब इन साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है.

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CCTV फुटेज से हमलावरों की तलाश

पुलिस ने हमलावरों की पहचान के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लाल रंग की बाइक पर सवार दोनों अपराधी किस रास्ते से घटनास्थल तक पहुंचे और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए. CCTV फुटेज के अलावा पुलिस दूसरे साक्ष्यों की भी जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग किसने की और इसके पीछे वजह क्या थी.

सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही गोलीबारी के पीछे की वजह और इसमें शामिल अपराधियों के संबंध में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी. वासेपुर में हुई इस दिनदहाड़े फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस की जांच अब हमलावरों की पहचान, फायरिंग की वजह और पुरानी रंजिश से जुड़े संभावित पहलुओं पर केंद्रित है.

 

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