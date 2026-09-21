iPhone 19 को भूल जाइए, Apple ला रहा है iPhone 20! चारों तरफ मुड़ी स्क्रीन से बदल जाएगी शक्ल

Apple अगले साल iPhone के साथ कुछ ऐसा करने की तैयारी में है, जो कंपनी ने पहले भी एक बार किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 में आने वाले फोन का नाम iPhone 19 नहीं, बल्कि सीधे iPhone 20 हो सकता है. वजह भी खास है. 2027 में iPhone को लॉन्च हुए 20 साल पूरे हो जाएंगे और Apple इस मौके पर एक बड़ा डिजाइन बदलाव कर सकता है.

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अगर ये खबर सही निकलती है तो Apple एक नंबर छोड़कर सीधे अगले नंबर पर जाएगा. ऐसा Apple पहले भी कर चुका है. 2017 में iPhone 8 के साथ कंपनी ने iPhone 9 लॉन्च नहीं किया था और सीधे iPhone X पेश किया था. उस समय iPhone के 10 साल पूरे हुए थे. अब 2027 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है. iPhone X वही फोन था जिसके बाद से लगभग हर स्मार्टफोन्स में नॉच दिया जाने लगा. कई कंपनियों ने ऐपल को फॉलो करते हुए हेडफोन जैक भी हटा दिए.

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iPhone X से अब तक ऐपल भी कमोबेश उसी फाउंडेशनल डिजाइन को यूज कर रही है. हालांकि इस दौरान कई बड़े छोटे बदलाव होते रहे, लेकिन iPhone X को ग्राउंडब्रेकिंग माना जाता है.

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iPhone 19 नहीं तो फिर क्या आएगा?

अभी Apple ने iPhone 19 या iPhone 20 को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. इसलिए नाम को पक्का नहीं माना जा सकता. लेकिन कई रिपोर्ट्स में 2027 के खास मॉडल को iPhone 20 या iPhone XX कहा जा रहा है.

दी इनफॉर्मेशन के मुताबिक 2027 में आने वाला यह फोन iPhone की 20वीं सालगिरह के लिए तैयार किया जा रहा है. रिपोर्ट में इसे अलग तरह के ग्लास डिजाइन वाला फोन बताया गया है. यानी Apple सिर्फ नया कैमरा या नया प्रोसेसर देकर इसे सालगिरह वाला iPhone नहीं बनाना चाहता. कंपनी फोन की पूरी बॉडी और स्क्रीन का लुक बदलने पर काम कर रही है.

ऐसा होगा iPhone 20?

सबसे बड़ा बदलाव स्क्रीन में देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple चारों तरफ से मुड़ी हुई स्क्रीन और ग्लास बॉडी पर काम कर रहा है. स्क्रीन के चारों किनारे फोन के किनारे तक मुड़ सकते हैं, जिससे सामने से देखने पर मोटा बॉर्डर लगभग गायब हो जाएगा.

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Apple का मकसद फोन को ऐसा लुक देना बताया जा रहा है, जिसमें सामने की तरफ लगभग पूरी जगह स्क्रीन की हो. सामने और पीछे का ग्लास फोन के किनारों तक आ सकता है, जबकि बीच में एक पतली धातु की पट्टी हो सकती है.

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कुछ रिपोर्ट्स में इसे चारों तरफ से मुड़ी हुई स्क्रीन यानी क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले कहा गया है. लेकिन यहां एक जरूरी बात है. इसका मतलब यह नहीं है कि स्क्रीन बहुत ज्यादा मुड़ी हुई होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐपल हल्की मुड़ने वाली स्क्रीन पर काम कर रहा है, ताकि फोन इस्तेमाल करते समय स्क्रीन पर चीजें टेढ़ी न दिखें और किनारों पर छूने में भी दिक्कत न हो.

डायनैमिक आइलैंड भी खत्म हो सकता है

अगर Apple अपना प्लान पूरा कर पाता है तो iPhone 20 में आज की तरह डायनैमिक आइलैड भी दिखाई नहीं देगा. ऐपल लंबे समय से कैमरा और Face ID के जरूरी हिस्सों को स्क्रीन के नीचे ले जाने पर काम कर रहा है. ऐसा होने पर स्क्रीन में कैमरे के लिए अलग कटआउट की जरूरत नहीं पड़ेगी. रिपोर्ट में भी 2027 वाले मॉडल के लिए स्क्रीन के नीचे सेल्फी कैमरा लगाए जाने की बात कही गई है.

हालांकि यहां भी चीजें अभी तय नहीं हैं. दूसरी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ऐपल को स्क्रीन के नीचे कैमरा लगाने में अभी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं. अगर कंपनी इसे समय पर ठीक नहीं कर पाती है तो छोटे डायनैमिक आइलैंड या पंच-होल कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी ऐपल का सबसे बड़ा टारगेट फोन के सामने से कैमरा कटआउट को हटाना है, लेकिन 2027 तक यह पूरी तरह संभव होगा या नहीं, अभी कहना मुश्किल है.

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स्क्रीन बड़ी होगी, लेकिन फोन बहुत बड़ा नहीं

लीक्स में iPhone 20 Pro और Pro Max के लिए बड़ी स्क्रीन की भी बात सामने आई है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक Pro मॉडल में करीब 6.4 इंच और Pro Max में करीब 7 इंच की स्क्रीन हो सकती है. खास बात यह होगी कि स्क्रीन बढ़ने के बावजूद फोन का आकार बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किनारों पर मौजूद जगह भी स्क्रीन के काम आएगी. इसका मतलब है कि Apple का पूरा खेल सिर्फ बड़ी स्क्रीन देने का नहीं है. कंपनी ऐसी बॉडी बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें कम जगह में ज्यादा स्क्रीन मिले.

Apple को Samsung की मदद लेनी पड़ सकती है

इस नए डिजाइन को बनाना Apple के लिए आसान नहीं होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी नई स्क्रीन तकनीक पर सैमसंग डिस्प्ले के साथ काम कर रही है. चारों तरफ से मुड़ी हुई स्क्रीन में किनारों की चमक, स्क्रीन की मजबूती और तस्वीर की क्वालिटी जैसी कई दिक्कतें आती हैं.

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