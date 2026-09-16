'दुश्मन मारे जा रहे', बॉर्डर पर हूती-सऊदी सेना में ताबड़तोड़ गोलीबारी... आमने-सामने से एक-दूसरे पर फायरिंग

यमन में हूतियों और सऊदी समर्थित बलों के बीच जंग अब और तेज होती दिख रही है. हूती समर्थक मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सऊदी समर्थित बलों के साथ सीधी भिड़ंत का दावा किया गया है. करीब से शूट किए गए इस वीडियो में इलाके में गोलीबारी और हमले होते दिखाई दे रहे हैं. हूती पक्ष का दावा है कि यह लड़ाई अल-जौफ के पूर्वी इलाके में हुई.

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वीडियो में लड़ाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है. इसमें कहा जा रहा है कि दुश्मन पर हमला किया जा रहा है और ऑपरेशन वाले इलाके के अंदर दुश्मन को निशाना बनाया जा रहा है. हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रही जगह और इसमें किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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हूती-सऊदी सेना के बीच तेज हुए हमले

यमन में पिछले कुछ समय से हूतियों, सऊदी सेना और सऊदी समर्थित यमनी सरकारी बलों के बीच लड़ाई काफी तेज हुई है. हूतियों के लंबे समय से चले आ रहे सीजफायर के टूटने के बाद पश्चिमी तट पर लड़ाई बढ़ी है. हूतियों ने लाल सागर के तट के बचे हुए हिस्से पर कब्जे का दावा किया है. इसमें मोखा का अहम बंदरगाह और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट का इलाका भी शामिल बताया गया है.

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हूतियों ने रणनीतिक रूप से अहम ग्रेटर और लेसर हनीश द्वीपों पर भी कब्जे का दावा किया है. इसके साथ ही सऊदी तेल सप्लाई पर दबाव बनाने के लिए समुद्री नाकेबंदी की कोशिशों की बात सामने आई है. इसके जवाब में सऊदी समर्थित यमनी सेना ने हूतियों के खिलाफ बड़ा पलटवार शुरू किया है. ताइज, हज्जाह, लहिज और सादा जैसे इलाकों में जमीनी लड़ाई तेज हुई है. यमनी सेना ने हायेस जिले में हूतियों से कुछ इलाका वापस लेने का दावा भी किया है.

हूती के कई ठिकानों पर भी हुए हमले

लड़ाई अब यमन की सीमा से आगे सऊदी अरब तक पहुंच गई है. सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं. हूती पक्ष का दावा है कि 24 घंटे के दौरान सऊदी अरब की ओर से 54 से ज्यादा हवाई हमले किए गए. इन हमलों में एफ-15 और टाइफून लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल का भी दावा किया गया है.

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इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब के अंदर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं. खमिस मुशैत में किंग खालिद एयर बेस को भी निशाना बनाने का दावा किया गया. इन हमलों के बीच सऊदी अरब के दक्षिणी शहरों में 13 नागरिकों के घायल होने की बात सामने आई है.

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तनाव इतना बढ़ चुका है कि मक्का और जेद्दा जैसे पवित्र शहरों में भी सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए हैं. वहीं, पिछले हफ्ते हूतियों के एक हमले के बाद सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को भी बंद करना पड़ा था. सऊदी अरब में इसे लेकर मरम्मत का काम जारी है. अब अल-जौफ से सामने आए इस वीडियो ने संकेत दिया है कि हूतियों और सऊदी समर्थित बलों के बीच जमीनी लड़ाई भी और तेज हो सकती है.

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