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'शादीशुदा मर्दों संग अफेयर करने वाली औरतें घटिया, ऐसे आदमी भी चरित्रहीन', बोलीं तनीषा मुखर्जी, छिड़ी बहस

शादीशुदा मर्दों से अफेयर करने वाली महिलाओं को तनीषा मुखर्जी ने कॉल आउट किया है. सोशल मीडिया पर दिए अपने विवादित बयान में उन्होंने साफ कहा कि ऐसी महिलाएं फेमिनिस्ट नहीं, बल्कि महिलाओं की ही सबसे बड़ी दुश्मन हैं.

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तनीषा मुखर्जी की पोस्ट पर छिड़ी बहस (Photo: Social Media)
तनीषा मुखर्जी की पोस्ट पर छिड़ी बहस (Photo: Social Media)

काजोल की छोटी बहन और एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी 48 की उम्र में भी कुंवारी हैं. उन्होंने अब तक शादी नहीं रचाई है. डेटिंग को लेकर तनीषा मुखर्जी के एक बयान पर अब बहस छिड़ गई है. एक्ट्रेस ने कहा कि जो औरतें शादीशुदा मर्दों संग रिश्ते में होती हैं, उन्हें फेमिनिस्ट नहीं कहा जा सकता. 

तनीषा की पोस्ट पर बहस

तनीषा ने अपनी एक पोस्ट में शादीशुदा मर्दों संग अफेयर चलाने वाली औरतों को कॉल आउट किया है. उन्होंने कहा की ऐसी औरतें फेमिनिस्ट नहीं, बल्कि दूसरी औरतों के खिलाफ ही होती हैं. 

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तनीषा ने X पर लिखा- मेरा मानना यह है कि जो महिलाएं शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर रखती हैं, वो फेमिनिस्ट नहीं होतीं. सच तो यह है कि वो महिलाओं के ही खिलाफ होती हैं, क्योंकि किसी के पति के साथ संबंध रखना उसकी पत्नी का अपमान करना है. ऐसे मर्द भी बराबर के गुनहगार होते हैं, उनका चरित्र ही खराब होता है और जो महिलाएं शादीशुदा पुरुषों के पीछे भागती हैं, वो पूरी तरह से दुष्ट होती हैं. उन्हें हमारे बच्चों का रोल मॉडल नहीं होना चाहिए. 

 

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यूजर्स ऐसे कर रहे रिएक्ट

तनीषा की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कोई उनकी बातों से सहमत नजर आ रहा है, तो कोई गलत बता रहा है.  एक यूजर ने लिखा- एक दूसरे नजरिए से देखें तो, सिंगल महिलाओं ने किसी वफादारी की कसम नहीं खाई होती है, लेकिन शादीशुदा पुरुषों ने खाई होती है. अपनी शिकायत की शुरुआत उन शादीशुदा मर्दों से करें जो अफेयर रखकर अपनी पत्नियों, अपने बच्चों और शादी के बंधन का अपमान करते हैं. 

एक दूसरे यूजर ने तनीषा को ट्रोल करते हुए लिखा- बॉलीवुड में इस तरह के लोगों की भरमार है. लोग आपके परिवार के कुछ लोगों का नाम घसीट रहे हैं. मुझे लगता है कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या नहीं. 

 

वैसे तनीषा मुखर्जी की इस बात से आप कितना सहमत है?

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