Aloo Jalebi Recipe: मैदे की नहीं, इस बार उबले आलू से बनाएं कुरकुरी जलेबी, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Aloo Jalebi Recipe: जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. चाशनी में डूबी गरमागरम और कुरकुरी जलेबी आखिर किसे पसंद नहीं होती. आमतौर पर आपने मैदा या आटे से बनी जलेबी ही खाई होगी लेकिन क्या आपने कभी आलू से बनी जलेबी ट्राई की है. जी हां, आलू से बनी कुरकुरी जलेबी का स्वाद आम जलेबी से थोड़ा अलग होता है और इसे घर पर बनाना भी काफी आसान है.

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अगर आप मीठे में कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो आलू की जलेबी बना सकते हैं. आज हम आपको घर पर उबले आलू से टेस्टी जलेबी बनाना बताएंगे, जिसे एक बार खाने के बाद आप बार-बार बनाना पसंद करेंगे. आइए जानते हैं कि घर पर आलू से जलेबी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

100 ग्राम मैदा

2 मीडियम उबले हुए आलू

1/2 कप दही

¼ छोटी चम्मच फ्रूट सॉल्ट

तलने के लिए तेल

1 चुटकी केसर

¼ छोटी चम्मच इलायची पाउडर

1 कप चीनी

आलू की जलेबी कैसे बनाएं?

आलू की जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें. इसमें केसर और इलायची पाउडर डालें और लगभग 5-7 मिनट तक उबालें. चाशनी को बहुत ज्यादा गाढ़ा न करें, इसे हल्का चिपचिपा रखें. अब एक बड़े बर्तन में मैदा, दही, उबले और मैश किए हुए आलू और फ्रूट सॉल्ट डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें. ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा पतला हो और न ही बहुत ज्यादा गाढ़ा. इसके बाद तैयार घोल को किसी कपड़े या जलेबी बनाने वाली पाइपिंग बोतल में भर लें. अगर कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके एक कोने में छोटा सा छेद कर लें. अब कड़ाही में तेल गर्म करें और घोल को गोल-गोल घुमाते हुए जलेबी का आकार दें. जलेबियों को मीडियम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. तली हुई जलेबियों को तुरंत तैयार चाशनी में डालें और 2-3 मिनट तक डुबोकर रखें. इसके बाद जलेबियों को चाशनी से निकालकर गरमागरम सर्व करें. आलू से बनी यह जलेबी स्वाद में थोड़ी अलग होती है और इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.



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