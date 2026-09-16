होर्मुज में तेल टैंकर हादसे का शिकार, ईरान-अमेरिका के अलग-अलग दावे

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच होर्मुज में प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजर रहा तेल टैंकर 'एल गैया' हादसे का शिकार हो गया है. मंगलवार को सामने आए एक फुटेज में टैंकर से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया.

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ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने IRGC के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि ये टैंकर प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजरते समय समुद्री बारूदी सुरंगों की चपेट में आ गया. फुटेज में दिख रहे जहाज, मस्तूल और ब्रिज से पुष्टि हुई है कि ये क्षतिग्रस्त टैंकर 'एल गैया' ही है.

हालांकि वीडियो की सही तारीख की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन ये हाल ही में मिली टैंकर क्षति की रिपोर्टों में शामिल है. इसके साथ ही 15 सितंबर से पहले इसका कोई पुराना वर्जन इंटरनेट पर मौजूद नहीं था.

अमेरिका ने ईरानी दावों को खारिज किया

वहीं, अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा करार दिया है. अमेरिकी सेना का कहना है कि ये तेल टैंकर पिछले महीने एक ईरानी मिसाइल हमले का शिकार हुआ था और तब से ही बेकार पड़ा हुआ था.

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वहीं, संयुक्त राष्ट्र की संस्था 'अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन' (IMO) ने रिपोर्ट दी है कि 'एल गैया' टैंकर शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, हालांकि संस्था ने ये नहीं बताया कि नुकसान कैसे पहुंचा. संगठन के मुताबिक जहाज के दो नाविक अभी भी लापता हैं.

ब्रिटिश नौसेना से जुड़ी एजेंसी यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) ने भी शनिवार को बताया था कि स्ट्रेट के भीतर एक अज्ञात जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई और क्रू को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

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'एल गैया' को ईरान ने दी थी चेतावनी

बता दें कि 'एल गैया' उन 77 जहाजों की लिस्ट में शामिल था, जिन पर ईरान ने होर्मुज में अपने परिचालन प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया था. ईरान ने चेतावनी दी थी कि भविष्य में यात्रा के दौरान इन जहाजों पर जुर्माना, जब्ती या हिरासत जैसी कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, दुबई स्थित जहाज के मालिकों से इसे लेकर अभी संपर्क नहीं हो पाया है.

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