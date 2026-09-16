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Vastu Tips: घर में पुराने कपड़ों से पोछा लगाना शुभ या अशुभ, जान लें वास्तु नियम

Vastu Tips: अक्सर लोग घर में रखे पुराने, फटे या बेकार हो चुके कपड़ों (जैसे पुरानी टी-शर्ट, तौलिया आदि) को पोछा बनाकर फर्श साफ करने लगते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है. आइए जानते हैं क्यों.

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वास्तु टिप्स (Photo: ITG)
वास्तु टिप्स (Photo: ITG)

Vastu Tips: घर की साफ-सफाई न केवल स्वच्छता के लिहाज से जरूरी है, बल्कि इसका सीधा संबंध घर की सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि से भी होता है. वास्तु शास्त्र में पोछा लगाने के तरीकों, समय और इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को लेकर कई नियम बताए गए हैं. अक्सर घरों में देखा जाता है कि लोग पुराने, फटे या बेकार हो चुके कपड़ों (जैसे पुरानी टी-शर्ट, बनियान या तौलिया) को पोछा बनाकर फर्श साफ करने लगते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना वास्तु के अनुसार सही है? आइए जानते हैं कि पुराने कपड़ों से पोछा लगाना शुभ माना जाता है या अशुभ.

पुराने कपड़ों से पोछा लगाना: शुभ या अशुभ?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पुराने या फटे-पुराने कपड़ों से घर में पोछा लगाना अत्यंत अशुभ माना जाता है. इसके पीछे कई मुख्य ज्योतिषीय और वास्तु कारण हैं.

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दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का वास 
पुराने और कटे-फटे कपड़े 'नकारात्मक ऊर्जा' और 'राहु-केतु' के प्रभाव को दर्शाते हैं. जब आप इनसे पूरे घर के फर्श को पोंछते हैं, तो पूरे घर में नकारात्मकता फैलती है, जिससे आर्थिक तंगी (दरिद्रता) आने लगती है.

मां लक्ष्मी की नाराजगी 
घर की साफ-सफाई में फटे-पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करने से घर का वास्तु दोष बढ़ता है. माना जाता है कि ऐसे घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता और धन की आवक रुक जाती है.

गृह क्लेश और बीमारियां 
पुराने पहने हुए कपड़ों में व्यक्ति की पुरानी ऊर्जा जुड़ी होती है. जब उन कपड़ों को घिस-घिसकर पोछा बनाया जाता है, तो घर के सदस्यों में मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और बीमारियां बढ़ने की आशंका रहती है.

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विशेषकर फटे अंडरगारमेंट्स या फटे तौलिए 
कई लोग पुराने अंडरगारमेंट्स या तौलिए का इस्तेमाल पोछा लगाने में करते हैं. वास्तु के अनुसार ऐसा करना सबसे बड़ा दोष माना जाता है. इससे घर की तरक्की में रुकावट आती है.

वास्तु के अनुसार पोछा लगाने के सही नियम

- हमेशा साफ-सुथरे और इसी काम के लिए बने सूती पोछे (Mop) का ही उपयोग करें.

- हफ्ते में कम से कम एक या दो बार (विशेषकर गुरुवार को छोड़कर) पोछे के पानी में थोड़ा सा खड़ा सेंधा नमक या समुद्री नमक मिलाएं. नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मकता लाता है.

- सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले पोछा लगाना सबसे उत्तम माना जाता है. सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू-पोछा नहीं करना चाहिए, इससे धन हानि होती है.

- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन पोछा लगाने से ईशान कोण कमजोर होता है और देवगुरु बृहस्पति नाराज होते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा और घर की समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है.

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