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सपा नेता पवन यादव हत्याकांड: प्रयागराज पुलिस के हत्थे चढ़े तीन आरोपी, आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम

प्रयागराज पुलिस ने सपा नेता व पूर्व प्रधान पवन यादव हत्याकांड का खुलासा करते हुए लल्ला यादव, बृजेश यादव और निहाल अली को गिरफ्तार कर लिया है. 20 हजार में खरीदे गए दो तमंचों से व्यक्तिगत रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने प्रयुक्त बाइक व असलहा बरामद कर लिया है.

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मृतक सपा नेता पवन यादव (Photo- ITG)
मृतक सपा नेता पवन यादव (Photo- ITG)

प्रयागराज के हंडिया में हुई सपा नेता की हत्या का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है. मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें लल्ला यादव, बृजेश यादव और निहाल अली शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, वारदात में शामिल ये तीनों आरोपी बाइक से मौके पर पहुंचे थे. 

बताया जा रहा है कि निहाल बाइक चला रहा था, बृजेश बीच में और लल्ला सबसे पीछे बैठा था. लल्ला यादव ने भी सपा नेता पवन यादव पर फायर किया था. फिलहाल, पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक और दोनों तमंचे बरामद कर लिए हैं. 

शुरुआती पूछताछ में हत्यारोपी लल्ला ने पवन से व्यक्तिगत दुश्मनी की बात बताई है. पुलिस के मुताबिक 20 हजार रुपये में दो तमंचे और कारतूस खरीदे गए थे. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामदगी की कार्रवाई की है. 

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आपको बता दें कि प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम बेखौफ बाइक सवार हमलावरों ने समाजवादी पार्टी के युवा नेता, जिला सचिव और पूर्व प्रधान पवन यादव को गोली मार दी. घटना के बाद घायल पवन यादव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पवन मुंगराव गांव के निवासी थे. इस वारदात के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और मोर्चरी पर सपा नेताओं व समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई.

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वारदात के बाद मौके पर जमा भीड़

डीसीपी गंगानगर जोन कुलदीप सिंह गुनावत के अनुसार, एक बाइक पर आए तीन हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया. मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं. पुलिस के हाथ मौके के सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं. वहीं, मृतक के भाई ब्रजेश यादव ने बताया कि पवन किसी के बुलाने पर घर से निकले थे, हालांकि उन्होंने किसी पारिवारिक या पुरानी रंजिश की आशंका से इनकार किया है.  

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