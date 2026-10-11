सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला, अमेरिकी समेत 12 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल

सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया है. इस हफ्ते रियाद एयरपोर्ट पर हुआ यह तीसरा हमला है, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. इस हमले के बाद सऊदी अधिकारियों ने हवाई अड्डे के संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है.

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इस घटना को सऊदी अरब के खिलाफ उनके अभियान में बड़ी बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है. सऊदी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, मृतकों में चार सऊदी नागरिक, बांग्लादेश के दो नागरिक और अमेरिका, जॉर्डन, फलस्तीन, सीरिया, सूडान तथा मिस्र का एक-एक नागरिक शामिल है. अधिकारियों ने बताया कि घायलों की संख्या बढ़कर 309 हो गई है.

हमले के बाद हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 के आसपास धमाके की आवाज सुनाई देने और कुछ समय के लिए धुआं उठने की खबरें सामने आईं. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में टर्मिनल के अंदर फर्श पर मलबा और धूल दिखाई दे रही है. वीडियो में एक व्यक्ति को वहां से गुजरते हुए भी देखा जा सकता है.

रॉयटर्स ने वीडियो में दिख रहे स्थान की पुष्टि हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 की छत, खंभों, संकेतकों और आंतरिक बनावट का उपलब्ध तस्वीरों से मिलान करके की. वीडियो की तारीख की पुष्टि क्षेत्रीय अधिकारी की उस जानकारी से भी की गई, जिसमें टर्मिनल-3 और टर्मिनल-4 को निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी.

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सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि हमले के बाद हवाई अड्डे का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया. अधिकारियों ने नुकसान का आकलन करने और सुरक्षा जांच पूरी होने तक उड़ानों को रोकने का फैसला किया.

इस सप्ताह पहले भी हो चुके हैं दो हमले

शनिवार का हमला इस सप्ताह रियाद हवाई अड्डे पर तीसरा हमला बताया गया है. नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार, गुरुवार को हुए दो हमलों में तीन सऊदी नागरिकों की मौत हुई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे. शनिवार दोपहर उड़ानों पर नजर रखने वाली सेवा फ्लाइटरडार24 के आंकड़ों में हवाई अड्डे से किसी विमान के उड़ान भरने या वहां उतरने की जानकारी नहीं दिखाई दे रही थी. रियाद जा रही कुछ उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया, जबकि कुछ विमान वापस लौट गए.

हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वे घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि संबंधित एयरलाइन से कर लें.

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अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों को दी चेतावनी

रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने 10 अक्टूबर को सुरक्षा चेतावनी जारी कर अमेरिकी नागरिकों से किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और उसके आसपास के इलाकों से दूर रहने की अपील की. दूतावास ने संभावित उड़ान रद्द होने, हवाई क्षेत्र बंद होने और यात्रा में व्यवधान की आशंका जताई. अमेरिकी नागरिकों को एयरलाइन और हवाई अड्डे से सीधे उड़ानों की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है. चेतावनी में यह भी कहा गया कि सऊदी अरब में तैनात अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी.



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