19 साल पुरानी तस्वीर, AI तकनीक और पुलिस की मेहनत... इन तीनों की मदद से सोनभद्र पुलिस ने पांच साल से लापता एक महिला को राजस्थान से बरामद कर लिया. महिला की कोई हालिया तस्वीर परिवार के पास नहीं थी, लेकिन पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड में मिली फोटो को ChatGPT और Google Gemini की मदद से अपडेट किया. AI की मदद से तैयार तस्वीर को परिवार ने पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस ने तलाश तेज कर दी. चार महीने की मेहनत के बाद पुलिस महिला तक पहुंचने में कामयाब रही.

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मामला सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र के जौराही गांव का है. यहां रहने वाली किस्मत देवी ने 14 जुलाई 2026 को अपनी 30 वर्षीय बेटी मंजू खरवार के लापता होने की शिकायत पुलिस से की थी. एफआईआर के मुताबिक, साल 2021 में एक महिला शादी कराने के नाम पर मंजू को वाराणसी ले गई थी. इसके बाद से न तो उस महिला का कोई पता चला और न ही मंजू की कोई जानकारी परिवार को मिल सकी. परिवार ने काफी समय तक बेटी की तलाश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा.

पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद जांच शुरू की और परिवार से मंजू की तस्वीर मांगी, लेकिन परिजनों के पास उसकी कोई तस्वीर मौजूद नहीं थी. ऐसे में पुलिस के सामने उसकी पहचान और तलाश को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती बन गया. जांच के दौरान पुलिस को मंजू के पुराने शैक्षणिक रिकॉर्ड खंगालने का विचार आया. इसी क्रम में साल 2007 में कक्षा चार में पढ़ाई के दौरान छात्रवृत्ति के लिए भरे गए फॉर्म में उसकी तस्वीर मिल गई. यह तस्वीर करीब 19 साल पुरानी थी, लेकिन पुलिस के लिए यही एक अहम सुराग बन गई.

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सोनभद्र पुलिस ने इस पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए AI तकनीक की मदद ली. ChatGPT और Google Gemini की सहायता से मंजू की उम्र के हिसाब से संभावित नई तस्वीर तैयार की गई, ताकि पांच साल से लापता महिला की मौजूदा पहचान के आधार पर तलाश की जा सके. AI से बनाई गई तस्वीर परिवार को दिखाई गई, तो परिजनों ने उसे मंजू के रूप में पहचान लिया. इस तरह पुलिस को पहली बार मंजू की संभावित वर्तमान तस्वीर मिली, जिसके आधार पर आगे की जांच और तलाश को दिशा दी गई.

AI से तैयार तस्वीर मिलने के बाद सोनभद्र के एसपी अभिषेक वर्मा ने कांस्टेबल विजय पांडे को मंजू की तलाश में लगाया. पुलिस ने उस महिला की भी तलाश की, जिस पर शादी कराने के नाम पर मंजू को ले जाने का शक था. इसके साथ ही राजस्थान में लड़कियों की शादी कराने वाले नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई गई. पुलिस ने पुराने फोटो से तैयार नई तस्वीर के आधार पर सुराग तलाशे और संदिग्ध नेटवर्क की पड़ताल की. करीब चार महीने की लगातार मेहनत के बाद पुलिस को मंजू के राजस्थान में होने की जानकारी मिली.

सोनभद्र पुलिस की टीम राजस्थान पहुंची और चूरू जिले के थाना हमीर खास से मंजू खरवार को बरामद कर लिया. पुलिस के मुताबिक, मंजू ने उम्मेद सिंह से शादी कर ली है और उसके दो बच्चे भी हैं. पांच साल से लापता मंजू तक पहुंचने के लिए पुलिस ने पुराने दस्तावेज, AI से तैयार तस्वीर और राजस्थान में शादी कराने वाले नेटवर्क से मिले सुरागों का इस्तेमाल किया. इस पूरे ऑपरेशन में कांस्टेबल विजय पांडे की अहम भूमिका रही, जिन्होंने AI की मदद से पुरानी तस्वीर को नया रूप देने से लेकर महिला की तलाश तक मेहनत की.

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19 साल पुरानी तस्वीर की मदद से AI के जरिए नई तस्वीर तैयार कर गुमशुदा महिला को तलाशने के इस प्रयास को पुलिस विभाग ने सराहा है. यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस काम के लिए कांस्टेबल विजय पांडे को 5,000 रुपये और सोनभद्र के एसपी अभिषेक वर्मा को 2,100 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया. इस मामले में AI आधारित तस्वीर पुलिस के लिए महत्वपूर्ण मददगार साबित हुई.

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