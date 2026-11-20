सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं और नमी की कमी के कारण अक्सर त्वचा ड्राई, बेजान और फीकी नजर आने लगती है. चेहरे का प्राकृतिक निखार और लाली गायब हो जाती है, जिसे छिपाने के लिए लोग तरह-तरह के महंगे ब्लश और केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं.

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अगर आप बिना किसी मेकअप के अपने गालों पर प्राकृतिक गुलाबी रंगत और बढ़ती उम्र में भी 25 साल जैसा ग्लो पाना चाहती हैं तो सर्दियों की सुबह एक खास रेड डिटॉक्स जूस पीना शुरू कर दें. चुकंदर, गाजर और आंवले से बना यह जूस शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर खून को साफ करता है, जिससे त्वचा अंदर से चमकने लगती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि और इसके फायदे...

आवश्यक सामग्री:

टमाटर: 1 टमाटर

चुकंदर: 1 छोटा (छीला और टुकड़ों में कटा हुआ)

गाजर : 1 (छीली और कटी हुई)

आंवला : 1 (बीज निकला हुआ)

अनार के दाने (वैकल्पिक): आधा कप

अदरक: 1/2 इंच का टुकड़ा

नींबू का रस: 1 चम्मच

काला नमक: एक चुटकी

त्वचा के लिए इस लाल जूस के फायदे:

टमाटर: टमाटर में लाइकोपीन, विटामिन सी, ए जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा की सेहत को और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं.

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चुकंदर: इसमें आयरन और नाइट्रेट भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और गालों पर नेचुरल पिंक ग्लो लाता है.

गाजर: इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन और विटामिन-ए स्किन टिश्यूज की मरम्मत करते हैं और झुर्रियों को आने से रोकते हैं.

आंवला: विटामिन-सी का सबसे बेहतरीन स्रोत है, जो स्किन में कोलेजन का निर्माण तेज करता है और 50 की उम्र में भी त्वचा को टाइट व जवां बनाए रखता है.

बनाने और पीने की सही विधि:

मिक्सी या जूसर में कटे हुए चुकंदर, गाजर, आंवला, अनार के दाने और अदरक डालें. इसमें आधा कप पानी मिलाकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें.

अब इस मिश्रण को किसी सूती कपड़े या बड़ी छलनी से छान लें (अगर रेशे समेत पी सकें तो और भी बेहतर है).

तैयार जूस में 1 चम्मच नींबू का रस और चुटकीभर काला नमक मिलाकर अच्छी तरह चलाएं.

इस जूस को रोजाना सुबह खाली पेट या नाश्ते के 30 मिनट बाद पिएं. लगातार 2-3 हफ्ते पीने से ही चेहरे पर साफ बदलाव नजर आने लगेगा.

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