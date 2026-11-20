एक्टर अनिल कपूर ने हाल ही में पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. एक्टर ने मैक्रों के साथ अपनी पिछली मुलाकात को भी याद किया, जो तब हुई थी जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत आए थे. उन्होंने बताया कि उस समय उनकी बातचीत इतनी सहज थी कि ऐसा लगा मानो वे एक-दूसरे को सालों से जानते हों.

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अनिल ने इस मुलाकात की कई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कीं. एक तस्वीर में मैक्रों उनका स्वागत करते हुए दिख रहे हैं, जबकि अन्य तस्वीरों में दोनों एक साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अनिल को अपना ऑफिस भी दिखाया, जहां उन्होंने नेपोलियन के समय की कई कलाकृतियों को देखा.

फोटोज शेयर करते हुए अनिल ने लिखा, 'जब मैं पहली बार भारत में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिला था, तो हमारी बातचीत इतनी सहज थी कि ऐसा लगा मानो हम एक-दूसरे को सालों से जानते हों. पेरिस में उनसे दोबारा मिलकर वही आत्मीयता महसूस हुई. हमने कला, संस्कृति, सिनेमा, AI, ऊर्जा और वास्तुकला के बारे में बात की, और उनके ऑफिस में नेपोलियन के समय की खूबसूरत कलाकृतियों को देखा. इतिहास के सबक से लेकर हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य तक, यह बातचीत वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही.'

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उन्होंने आगे कहा, 'मेरे प्रिय इमैनुएल, आपकी उदारता के लिए और पेरिस में मुझे और मेरे भतीजे को बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस कराने के लिए धन्यवाद. मुझे हमारी दोस्ती पर खुशी है और मैं भारत में आपका फिर से स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं.'

अनिल कपूर का करियर और हालिया काम

अनिल चार दशकों से भी अधिक समय से भारतीय सिनेमा का एक जाना-माना चेहरा रहे हैं. 'मशाल', 'मेरी जंग' और 'मिस्टर इंडिया' जैसी फिल्मों से उन्हें शोहरत मिली. इसके बाद उन्होंने 'तेज़ाब', 'राम लखन', 'बेटा' और 'नायक' जैसी फिल्मों में यादगार एक्टिंग की. फिल्म 'पुकार' में अपने शानदार एक्टिंग के लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता.

एक्टर ने डैनी बॉयल की ऑस्कर विजेता फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनेयर' के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई. बाद में वे 'मिशन: इम्पॉसिबल - घोस्ट प्रोटोकॉल' में नजर आए.

हाल के वर्षों में, अनिल ने कई तरह के अलग-अलग किरदारों में काम करना जारी रखा है. उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की 'एनिमल' में बलबीर सिंह और 'फाइटर' में ग्रुप कैप्टन राकेश जय सिंह के किरदार में देखा गया था. उन्होंने 'वॉर 2' में भी काम किया और एक्शन ड्रामा 'सूबेदार' में मुख्य भूमिका निभाई. हाल ही में उन्हें 'अल्फा' में देखा गया था.

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फिल्मों के अलावा, अनिल ने रियलिटी शो 'इंडिया के टॉप 1%' को होस्ट करके टेलीविजन पर भी काम किया है. अब जल्द ही शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे.

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