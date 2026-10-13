scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फ्रीजर में साइबर अटैक से फ्रांस में हाहाकार, सुपरमार्केट के फ्रिज बने ओवन, 50°C तक पहुंचा टेंपरेचर

फ्रांस में एक बड़े साइबर हमले के तहत हैकर्स ने कई सुपरमार्केट्स के फ्रीजर सिस्टम को हैक कर तापमान 50°C तक पहुंचा दिया. इससे कई जगह आग लगी और टनों फ्रोजन फूड बर्बाद हो गया. जांचकर्ताओं ने डेनिश कंपनी डैनफॉस के सॉफ्टवेयर में सुरक्षा खामी को वजह बताया है.

Advertisement
X
Nantes के पास एक सुपरमार्केट में बंद फ्रोज़न फ़ूड सेक्शन का नज़ारा. ( Photo- Reuters)
Nantes के पास एक सुपरमार्केट में बंद फ्रोज़न फ़ूड सेक्शन का नज़ारा. ( Photo- Reuters)

फ्रांस में एक अभूतपूर्व और गंभीर साइबर अटैक की खबर सामने आई है. हैकर्स ने देश भर के प्रमुख सुपरमार्केट्स के कनेक्टेड रेफ्रिजरेशन (फ्रीजर) सिस्टम को निशाना बनाकर उनके टेंपरेचर को रात भर में 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया. इस टेंपरेचर बढ़ने से कई जगह आग लग गई और सैकड़ों दुकानों में रखा फ्रोजन फूड पूरी तरह से गलकर बर्बाद हो गया.

पेरिस अभियोजन कार्यालय ने इस घटना को बड़े पैमाने का साइबर अटैक बताया है। इसके तहत कई प्रमुख खाद्य खुदरा कंपनियों के इंटरनेट से जुड़े रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रभावित हुए। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी (एएनएसएसआई) को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

पेरिस अभियोजक कार्यालय ने इसे एक 'बड़े पैमाने' का साइबर हमला बताया है. फ्रांस के प्रमुख खुदरा समूह ले मौसकेतियर्स के अनुसार, उनके 'इंटरमार्शे' ब्रांड के लगभग 150 स्टोर्स में रेफ्रिजरेशन यूनिट्स को लगातार छह घंटे तक 50 डिग्री पर गर्म किया गया. दिग्गज रिटेलर कैरेफोर के 80 सुपरमार्केट और मोनोप्रिक्स के 5% स्टोर्स भी इस साइबर अटैक की चपेट में आए. स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए सभी प्रभावित खाद्य पदार्थों को तुरंत कचरे में फेंक दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

students protest in France
फ्रांस में सरकार के ख‍िलाफ क्यों सड़कों पर उतरा छात्रों का आक्रोश, देखें
Student protests continue in France
फ्रांस के PM के आश्वासन के बाद भी छात्र प्रदर्शन जारी, देखें दुनिया आजतक
Student protests in France and Belgium
फ्रांस और बेल्ज‍ियम में छात्रों का प्रदर्शन हुआ उग्र, देखें दुनिया आजतक
मंगलवार को 2.66 लाख लोग सड़कों पर उतरे (Photo-Reuters)
21 दिन, 1200 स्कूल, 6500 गिरफ्तारियां... छात्रों के गुस्से से सुलगा फ्रांस
france news
फ्रांस के Gen Z में क्यों आया उबाल? आगजनी, हिंसा और सैकड़ों स्कूल बंद...

यह भी पढ़ें: जापान में साइबर अटैक से मचा हड़कंप, 20 से ज्यादा कंपनियों पर हमला, लाखों लोगों का डेटा खतरे में!

Advertisement

सॉफ्टवेयर की खामी का हैकर्स ने उठाया फायदा
फ्रांसीसी साइबर सुरक्षा एजेंसी (ANSSI) ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, हैकर्स ने डेनिश कंपनी 'डैनफॉस' द्वारा लगाए गए रेफ्रिजरेशन कंट्रोलर (AK-SM 800A) के पुराने और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर की खामियों (Vulnerabilities) का फायदा उठाया, जिससे वे इंटरनेट के जरिए रिमोटली सिस्टम तक पहुंच बनाने में कामयाब रहे.

साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी 'सेकोइया' (Sekoia) के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि फ्रांस के अलावा स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड, जर्मनी और बेल्जियम में भी इसी तरह की गतिविधियां देखी गई हैं. इस बीच नीदरलैंड्स के सबसे बड़े सुपरमार्केट चेन 'अहोल्ड डेलहाइज़'ने भी अपने नेटवर्क में सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण अपनी होम डिलीवरी ऐप बंद कर दी है. अमेरिकी सैन्य अड्डों में भी अगस्त के अंत में ऐसी ही रेफ्रिजरेशन समस्याओं की खबरें आई थीं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SC-ST आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया रद्द |
    न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में दुर्गा पूजा की धूम, बड़ी संख्या में जुटे प्रवासी भारतीय |
    भारत में ‘एकाधिकार’ का आरोप, अमेरिका में 36.6 करोड़ डॉलर का चुनावी चंदा! सवालों के घेरे में एलन मस्क |
    दिल्ली: नाइटक्लब में महिला पर बियर गिरी तो कर दिया मर्डर, बाउंसरों ने शख्स को पीट-पीटकर मार डाला |
    Aaj Ka Panchang, 13 October 2026: 13 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 13 October 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 13 October 2026: मीन राशिवालों की नए लोगों से मुलाकात होगी, विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 13 October 2026: कुंभ राशिवालों के रुके हुए काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Makar Rashifal 13 October 2026: मकर राशिवालों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, मन की उलझन सुलझेगी, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 13 October 2026: धनु राशिवालों का करियर को आगे बढ़ाने का समय है, सम्मान और बढ़ेगा, जानें शुभ रंग
    Advertisement