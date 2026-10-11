scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जापान में साइबर अटैक से मचा हड़कंप, 20 से ज्यादा कंपनियों पर हमला, लाखों लोगों का डेटा खतरे में!

जापान में साइबर हमलों ने कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है. 20 से ज्यादा कंपनियां इन हमलों और डेटा लीक की घटनाओं से प्रभावित हुई हैं. रेलवे और कार रेंटल जैसी सेवाओं पर हुए हमलों के बाद लाखों ग्राहकों की निजी जानकारी खतरे में पड़ने की आशंका है.

Advertisement
X
लाखों लोगों का डेटा खतरे में! (Photo:AI)
लाखों लोगों का डेटा खतरे में! (Photo:AI)

जापान में साइबर अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है. देश की 20 से ज्यादा कंपनियों पर साइबर अटैक हुआ है और लोगों का डेटा लीक होने का खतरा बढ़ गया है. इन कंपनियों में रेलवे से लेकर कार रेंटल और दूसरी सर्विस देने वाली कंपनियां शामिल हैं. ऐसे में अब कस्टमर्स की प्राइवेट जानकारी को लेकर भी चिंता बढ़ गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इन साइबर हमलों में लाखों कस्टमर्स की जानकारी लीक होने का खतरा है. कार रेंटल कंपनी टाइम्स कार के करीब 66 लाख अकाउंट से जुड़ी जानकारी लीक होने की बात सामने आई. जापान की रेलवे कंपनी JR East ने भी अपने बुकिंग सिस्टम से करीब 16.7 लाख ईमेल एड्रेस लीक होने की आशंका जताई. आइए जानते हैं इसके बारे में.

कस्टमर्स के डेटा पर मंडरा रहा खतरा

सम्बंधित ख़बरें

Oppo K14 Plus
8000mAh बैटरी और 144Hz स्क्रीन, Oppo K14 Plus की बिक्री शुरू
Xiaomi 18 Pro भारत में होगा लॉन्च, 200MP कैमरे और 7000mAh बैटरी!
Ai+ foldable phone
₹9 हजार से कम में 6000mAh-50MP कैमरा, धमाकेदार ऑफर
Lava virat curve 5G
पीछे भी लगी है स्क्रीन! 6,000mAh वाले सस्ते फोन की बिक्री शुरू
CJP प्रोटेस्ट में पुलिस की वर्दी पर कैमरा, क्या है इसका काम?

साइबर हमलों का असर सिर्फ कंपनियों के सिस्टम तक सीमित नहीं है. इससे आम लोगों की निजी जानकारी भी खतरे में पड़ सकती है. अगर कस्टमर्स का डेटा गलत हाथों में पहुंचता है, तो उसका इस्तेमाल धोखाधड़ी और दूसरे साइबर अपराधों के लिए किया जा सकता है.

इस मामले को देखते हुए जापान के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने बैंकों को भी पहचान की जांच के लिए ज्यादा सेफ तरीके अपनाने की सलाह दी है. इसका मकसद कस्टमर्स की पहचान से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल रोकना है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: iPhone नहीं ये खास तरह का स्मार्टफोन यूज करते हुए दिखे Meta CEO मार्क जकरबर्ग, जानिए क्या है कीमत-फीचर्स

कंपनियों की सेफ्टी पर उठे सवाल

लगातार सामने आ रहे साइबर हमलों ने कंपनियों की डिजिटल सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कई कंपनियां अपनी सर्विस के लिए ऑनलाइन सिस्टम पर निर्भर हैं. ऐसे में अगर इन सिस्टम सही से काम नहीं करते है, तो इसका असर सीधे कस्टमर्स पर पड़ सकता है.

इस पूरे मामले से साफ है कि साइबर सेफ्टी अब सिर्फ टेक कंपनियों की चिंता नहीं रह गई है. रेलवे, बैंकिंग और कार रेंटल जैसी सर्विस भी साइबर अपराधियों के निशाने पर आ सकती हैं. ऐसे में कंपनियों के लिए अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना और कस्टमर्स  के डेटा की सुरक्षा करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भारतीय युद्धपोत पहुंचा रूस, दोनों देशों की नौसेना मिलकर करेगी समंदर में युद्धाभ्यास |
    बार-बार किया Liplock, प्राइवेट वीडियो हुआ Leak, कौन है 'इंटरनेट क्वीन' का सीक्रेट बॉयफ्रेंड? |
    Kal Ka Rashifal 12 October 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन |
    ये चार कारण... अचानक फिर इन निवेशकों का मूड खराब, भारतीय बाजार से निकाले ₹44166 करोड़ |
    नेपाल की बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर, 8.43 मीटर तक पहुंचा जलस्तर, गोरखा से चितवन तक अलर्ट |
    चित्रकूट में भीषण हादसा: मैहर जा रही श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो झूरी नदी में गिरी, 2 की मौत, 4 लोग घायल |
    नाना पाटेकर के निधन के बाद महाकाल पहुंचीं तनुश्री दत्ता, बोलीं- बुराइयों को मार दो |
    Best Weekend Getaways from Delhi: दिल्ली से सिर्फ 5 घंटे की दूरी पर हैं ये 5 खूबसूरत जगहें, अक्टूबर की छुट्टियों में बनाएं घूमने का प्लान |
    'हमारे लोगों को पुलिस ने किडनैप किया, उनके साथ बदसलूकी हुई', CJP ने लगाए आरोप |
    महाराष्ट्र में फिर केतन जैसा हत्याकांड, प्रेमी ने 23 वर्षीय प्रेमिका को खाई में धकेलकर मारा
    Advertisement