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Flydubai विमान को आसमान में ही मार गिराता इजरायल? हाइजैकिंग के शक में फाइटर जेट्स तैयार थे

फ्लाईदुबई फ्लाइट 1073 के कॉकपिट हमले के बाद इजरायल ने अपने फाइटर जेट्स को तैयार कर लिया था. अगर विमान तेल अवीव की तरफ बढ़ता रहता और हाइजैकिंग की पुष्टि होती, तो उसे मार गिराने तक का विकल्प तैयार रखा गया था.

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फ्लाईदुबई की प्लेन को स्मित मच्छार ने क्रैश से बचा लिया था. (Photo- PEXELS)
फ्लाईदुबई की प्लेन को स्मित मच्छार ने क्रैश से बचा लिया था. (Photo- PEXELS)

फ्लाईदुबई की फ्लाइट 1073 में कॉकपिट के अंदर हुए हमले के बाद हालात इतने गंभीर हो गए थे कि इजरायल ने विमान को मार गिराने की तैयारी कर ली थी. दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान के अचानक करीब 16 हजार फीट नीचे गिरने के बाद इजरायल को आशंका हुई कि यह हाइजैकिंग या इजरायल पर हमले की कोशिश हो सकती है.

30 सितंबर को फ्लाइट के ओमानी को-पायलट हमाम अल-हम्मामी ने भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला कर विमान का कंट्रोल लेने की कोशिश की थी. विमान के तेजी से नीचे आने के बाद इजरायली एयरफोर्स ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

यह भी पढ़ें: 'Flydubai फ्लाइट अटैक के लिए ईरान ही जिम्मेदार', ट्रंप ने शेयर किया 'पर्सनल' व्यू

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फाइटर जेट्स को किया गया था तैयार

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने तुरंत एक पहले से मौजूद इमरजेंसी मैकेनिज्म एक्टिव किया. कमांड सेंटर बनाया गया और इजरायली एयरस्पेस को बंद कर दिया गया. इसके बाद फाइटर जेट्स को फ्लाईदुबई विमान की तरफ भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई.

इजरायल के साथ सऊदी अरब ने भी अपने फाइटर जेट्स तैयार किए थे. हालांकि, बाद में पता चला कि फ्लाईदुबई विमान ने अपना रास्ता बदल लिया है और वह सऊदी अरब की तरफ जाकर इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला है. इसके बाद इजरायली फाइटर जेट्स को वापस बुला लिया गया.

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तेल अवीव बढ़ता तो क्या होता?

CBS News के मुताबिक, अगर विमान तेल अवीव की तरफ बढ़ता रहता तो इजरायली फाइटर पायलट पहले उसके करीब जाकर कॉकपिट में मौजूद लोगों से विजुअल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते. इसका मकसद यह पता लगाना होता कि विमान हाइजैक हुआ है या नहीं और अंदर आखिर क्या हो रहा है.

यह भी पढ़ें: जुलाई में ही फ्लाईदुबई प्लेन को हाईजैक करने वाला था ओमानी को-पायलट, क्रू दोस्त की वजह से टाला हमला

अगर हाइजैकिंग की पुष्टि हो जाती और हमलावरों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, तो मामला इजरायल के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जा सकता था. रिपोर्ट के मुताबिक, विमान को मार गिराने का अंतिम आदेश देने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता.

इजरायली अधिकारियों को आशंका थी कि अगर हाइजैकिंग होती और विमान इजरायल की तरफ बढ़ता रहता, तो उसे तेल अवीव पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाता. विमान को आसमान में ही मार गिराया जाता. इसकी वजह संवेदनशील ठिकानों, जैसे बेन गुरियन एयरपोर्ट और अजरियेली सेंटर पर संभावित हमले का खतरा था.

हालांकि, यह संकट आखिरकार कैप्टन स्मित मच्छार की सूझबूझ से टल गया. गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. यात्रियों ने अंदर पहुंचकर हमामी को काबू किया और विमान में मौजूद दो ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने कंट्रोल संभाल लिया. इसके बाद फ्लाइट को सऊदी अरब के तबुक डायवर्ट किया गया.

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