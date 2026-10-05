scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जुलाई में ही फ्लाईदुबई प्लेन को हाईजैक करने वाला था ओमानी को-पायलट, क्रू दोस्त की वजह से टाला हमला

30 सितंबर को फ्लाईदुबई के भारतीय कैप्टन पर कॉकपिट में हमला करने वाले ओमानी को-पायलट हम्मामी ने जुलाई में ही 9/11 जैसे हमले की योजना बनाई थी. ओमान एयर से कट्टरपंथी झुकाव के कारण हटाए गए हम्मामी को फ्लाईदुबई में बिना बैकग्राउंड जांच शामिल किए जाने पर सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.

Advertisement
X
ओमानी पायलट हम्मामी के आतंकी मंसूबों को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं (Photo-Agency)
ओमानी पायलट हम्मामी के आतंकी मंसूबों को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं (Photo-Agency)

30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट में भारतीय कैप्टन स्मित मछार पर जानलेवा हमला करने वाले ओमानी को-पायलट हमाम अल-हम्मामी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हम्मामी ने इस 9/11 स्टाइल आतंकी हमले की साजिश जुलाई में ही रच ली थी, लेकिन एयरलाइन के एक क्रू सदस्य से दोस्ती के चलते उस समय अपना प्लान टाल दिया.

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अल-हमामी ने 30 सितंबर को होने वाले हमले की योजना फ्लाईदुबई में नौकरी शुरू करने से पहले ही बना ली थी. वह कथित तौर पर 9/11 जैसे हमले को अंजाम देना चाहता था. उसकी योजना दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट एफजेड1073 को तेल अवीव की किसी ऊंची इमारत या बेन गुरियन एयरपोर्ट पर क्रैश कराने की थी.

इजरायली अधिकारियों के मुताबिक, अल-हमामी ने संयुक्त अरब अमीरात के जांचकर्ताओं को बताया कि उसने फ्लाईदुबई में नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले उन एयरलाइनों की तलाश की थी, जो तेल अवीव (इजरायल) के लिए उड़ानें संचालित करती हैं. इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फ्लाईदुबई के साथ काम करने के दौरान उसने बेन गुरियन एयरपोर्ट का कई बार दौरा किया था. जून में एक यात्रा के दौरान उसने एयरपोर्ट से जुड़ी जानकारी जुटाई और कथित तौर पर हमले की योजना को आगे बढ़ाया.

सम्बंधित ख़बरें

फ्लाईदुबई का ओमानी को-पायलट कैसे बना जिहादी? रिपोर्ट में खुलासा
Flydubai plane hijacking full conspiracy
फ्लाई दुबई प्लेन हाइजैक‍िंग की पूरी कहानी, देखें शम्स ताह‍िर खान की जुबानी
फ्लाईदुबई: दरवाजा नहीं खुलता तो PM को देना पड़ता प्लेन गिराने का ऑर्डर!
How Indian pilot Smit Machhar foiled Fly Dubai copilot's 9/11 style hijack plot.
फ्लाईदुबई के को-पायलट ने रची थी विमान क्रैश करने की साजिश, खुद कबूला सच
Flydubai Flight
Flydubai की फ्लाइट में दो एक्स्ट्रा पायलट क्यों जा रहे थे?
Advertisement

यह भी पढ़ें: फ्लाईदुबई फ्लाइट का दरवाजा नहीं खुलता तो इजरायली PM को देना पड़ सकता था विमान गिराने का ऑर्डर!

पहले भी उठ चुके थे सवाल
इस मामले ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अल-हमामी फ्लाईदुबई में नौकरी हासिल करने और तेल अवीव रूट पर उड़ान संचालित करने में कैसे सफल रहा, जबकि उसके पुराने रिकॉर्ड को लेकर पहले ही चिंताएं सामने आ चुकी थीं.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ओमानी अधिकारियों ने अल-हमामी की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की थी और उसके कट्टरपंथी विचारों में अत्यधिक रुचि को लेकर चिंता जताई थी. इसके बाद उसे ओमान एयर में उड़ान भरने से रोक दिया गया था और बाद में डेस्क जॉब दे दी गई.

रिपोर्ट के मुताबिक, ओमान ने इन चिंताओं की जानकारी व्यापक स्तर पर दूसरी एजेंसियों या एयरलाइंस के साथ साझा नहीं की. इसके बाद फरवरी में फ्लाईदुबई ने उसे नौकरी दे दी. यह भी सामने आया है कि एयरलाइन ने उसके पिछले नियोक्ता ओमान एयर से उसके बारे में संपर्क नहीं किया था.

इजरायल की एविएशन सिक्योरिटी पर भी सवाल

इस पूरे मामले ने इजरायल की विमानन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ओमान जैसे उन देशों के नागरिक, जिनके इजरायल के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं, उन्हें इजरायल जाने वाली उड़ानों का संचालन करने की अनुमति नहीं है.

Advertisement

इसके बावजूद अल-हमामी को तेल अवीव रूट पर कैसे तैनात किया गया, यह अभी स्पष्ट नहीं है. नेतन्याहू ने इजरायल जाने वाली विदेशी एयरलाइंस के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के आदेश भी दिए हैं.

यह भी पढ़ें: अकेले किया अटैक या किसी आतंकी ग्रुप से था लिंक? को-पायलट हम्मामी पर जांच में क्या पता चला

30 सितंबर को फ्लाइट में क्या हुआ?

30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में अल-हमामी ने कॉकपिट के भीतर कप्तान स्मित मछार पर इमरजेंसी क्रैश एक्स से हमला कर दिया. उस समय विमान बोइंग 737 मैक्स 8 करीब 174 यात्रियों के साथ उड़ान भर रहा था, जिनमें ज्यादातर इजरायली यात्री थे.

हमले के दौरान विमान अचानक तेजी से नीचे जाने लगा. महज 30 सेकंड से कुछ अधिक समय में विमान ने हजारों फीट नीचे आ गया. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कप्तान स्मित मछार कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे. इसके बाद यात्रियों ने अल-हमामी को काबू में कर लिया. विमान में यात्रा कर रहे दो ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने इसके बाद विमान का नियंत्रण संभाला और उसे सुरक्षित रूप से सऊदी अरब के तबुक में उतारा गया. इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया है.

Advertisement

जॉर्डन के ऊपर हमला करने की थी योजना

जांच में यह भी सामने आया है कि अल-हमामी कथित तौर पर विमान के जॉर्डन के ऊपर पहुंचने का इंतजार करना चाहता था. माना जा रहा है कि इसका मकसद शुरुआती स्तर पर किसी तरह का अलार्म पैदा होने से बचना और अपने हमले को अंजाम देने के लिए पर्याप्त समय हासिल करना था.

यह भी पढ़ें: क्रू का हिस्सा तो थे नहीं... फिर Flydubai की फ्लाइट में दो एक्स्ट्रा पायलट क्यों जा रहे थे? जिन्होंने प्लेन लैंड करवाया

अब अल-हमामी को संयुक्त अरब अमीरात में कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है. इजरायली मीडिया आउटलेट वाईनेट ने एक वरिष्ठ अमीराती अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि उसे मौत की सजा दी जा सकती है और अबू धाबी उसके खिलाफ सबसे कड़ी सजा चाहता है. हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक सजा सुनाई नहीं गई है और मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जुलाई में ही फ्लाईदुबई के विमान को हाईजैक करने वाला था ओमानी को-पायलट, क्रू दोस्त की वजह से टाला हमला |
    इमरान की पार्टी का इस्लामाबाद मार्च, खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी की आहट क्यों? |
    लहंगा पहना और माइनस 5°C में बर्फीली पहाड़ी से उतर गई, VIDEO देख दंग रह गए लोग |
    चीन की बर्फीली पहाड़ियों पर मिलता है ब्रह्म कमल जैसा दुर्लभ फूल, 4000 मीटर ऊपर है इसका घर |
    'शर्टलेस' किसान... धान के खेत में नंगे पैर पोज, मॉडल से कम नहीं लुक, बॉलीवुड भी फिदा |
    IAS vs IPS: गणेश विसर्जन पर घमासान, हासन DC ने SP को भेजा कारण बताओ नोटिस |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 05 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    How to Make Murmura at Home: कुकर में कच्चे चावल से झटपट बनाएं बाजार जैसे कुरकुरे मुरमुरे, तरीका है बेहद आसान |
    EC के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल, जंतर-मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, देखें बड़ी खबरें |
    ब्लास्ट करने वाला पेड़... जिस पर दिन रात होते हैं पटाखे जैसे धमाके!
    Advertisement