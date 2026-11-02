scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर में RSS की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू, मोहन भागवत समेत 400 प्रतिनिधि शामिल

मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू हुई है. यह बैठक 2 से 4 नवंबर तक चलेगी जिसमें संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों, संगठन विस्तार और पंच परिवर्तन के क्रियान्वयन पर व्यापक चर्चा होगी.

Advertisement
X
मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हो रही है
मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हो रही है

मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक सोमवार (2 नवंबर) को शुरू हुई. शहर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज परिसर स्थित संत श्री रविदास महाराज सभागार में आयोजित इस बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने किया. दोनों ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर बैठक की शुरुआत की.

चार नवंबर की शाम तक चलने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों, संगठन के विस्तार और भविष्य की कार्ययोजना पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक नरेंद्र कुमार ने बताया कि यह संघ की नियमित वार्षिक बैठक है, जिसमें देशभर से करीब 400 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. 

बैठक में संघ के सभी सह सरकार्यवाह, अखिल भारतीय पदाधिकारी, 11 क्षेत्रों के संघचालक और कार्यवाह और 46 प्रांतों के प्रांत संघचालक, प्रांत प्रचारक तथा उनके सहयोगी उपस्थित हैं. इसके अलावा संघ प्रेरित विभिन्न संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री और सह संगठन मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है. नरेंद्र कुमार के मुताबिक बैठक का प्रमुख एजेंडा संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा करना और उनके आगे के क्रियान्वयन की योजना तैयार करना है. 

सम्बंधित ख़बरें

RSS Mohan Bhagwat
UP और पंजाब चुनाव की तैयारियों में जुटा RSS, इंदौर में संघ की बड़ी बैठक
RSS Friends
अमेरिका में 'RSS फ्रेंड्स' का रजिस्ट्रेशन, फॉरेन एजेंट के रूप में दर्ज कराया नाम
RSS volunteers take part in a route march in Shivamogga
कर्नाटक में RSS के पथ संचलन पर विवाद, BJP ने कांग्रेस सरकार को घेरा
जामिया में नारों पर क्यों मचा विवाद? जानें मामला
Raj Thackeray on Lawrence Bishnoi
'जेल से बाहर निकालकर पीटना चाहिए...', लॉरेंस बिश्नोई पर भड़के राज ठाकरे
Advertisement

विशेष रूप से पंच परिवर्तन के पांच प्रमुख विषयों को समाज के बीच प्रभावी तरीके से पहुंचाने, उनके क्रियान्वयन और निरंतर अनुवर्तन पर चर्चा होगी. शताब्दी वर्ष के दौरान स्वयंसेवकों के प्रयासों से शाखाओं का जो विस्तार हुआ है, उसे आगे बढ़ाने और अधिक से अधिक स्थानों पर नियमित शाखाएं संचालित करने की रणनीति भी बनाई जाएगी. 

बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के विजयादशमी उद्बोधन में उठाए गए समसामयिक विषयों पर भी चर्चा होगी. इन विचारों को समाज तक पहुंचाने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी.बैठक के दौरान सरकार्यवाह की ओर से तीन महत्वपूर्ण वक्तव्य भी जारी किए जाएंगे. इनमें राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत राज नारायण बोस की 200 वीं जयंती, स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान से जुड़े विषय और कंधमाल के जनजातीय क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के जीवन एवं योगदान पर वक्तव्य शामिल हैं. इन विषयों पर संघ की ओर से विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Actor Anuj Thakur Died: सोते-सोते दौरा पड़ने से एक्टर अनुज ठाकुर का निधन, 33 की उम्र में ली अंतिम सांस |
    इंदौर में RSS की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू, मोहन भागवत समेत 400 प्रतिनिधि शामिल |
    Gen Z Luxury Lifestyle: कम खर्च में मिलेगी लग्ज़री लाइफ, Gen Z फॉलो करें ये फॉर्मूला! |
    रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, विवेक रामास्वामी... अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन में कौन-कौन भारतवंशी किस्मत आजमा रहे? |
    Wheel Lock Nut: चोरों के भी छूट जाएँगे पसीने! घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के टायर को सेफ़ रखेगा ये ‘नट’ |
    सीरीज जीतकर श्रेयस ने युवा खिलाड़ी को सौंपी ट्रॉफी, धोनी ने शुरु की थी ये परंपरा |
    Stok Village Ladakh: लद्दाख घूमने निकलीं लड़की, इस हिडन विलेज में बिताए 14 दिन, राजा के घर से लेकर पहाड़ी रास्तों के किए दीदार, Video |
    MLC चुनावों के बाद यूपी में बढ़ी सियासी हलचल, 2027 में किसका पलड़ा भारी? |
    'बांग्लादेश यहां नहीं चलेगा', सीएम हि‍मंता बिस्वा सरमा का राहुल गांधी पर हमला |
    एक बार हो गई छंटनी तो क्या टल गया खतरा? Big Tech में बार-बार क्यों हो रही है कर्मचारियों की कटौती
    Advertisement