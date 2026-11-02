scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Actor Anuj Thakur Died: सोते-सोते दौरा पड़ने से एक्टर अनुज ठाकुर का निधन, 33 की उम्र में ली अंतिम सांस

Actor Anuj Thakur Passed Away: मशहूर टीवी एक्टर अनुज ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं रहे. महज 33 साल की उम्र में अचानक उनका निधन हो गया. अनुज रात में सोए थे, लेकिन फिर उठे ही नहीं. नींद में ही उन्होंने अंतिम सांस ली.

Advertisement
X
नहीं रहे टीवी एक्टर अनुज ठाकुर (Photos Credit: Instagram @anujthakur247)
नहीं रहे टीवी एक्टर अनुज ठाकुर (Photos Credit: Instagram @anujthakur247)

Actor Anuj Thakur Passed Away: मशहूर टीवी एक्टर अनुज ठाकुर का अचानक निधन हो गया है. अनुज ने 33 साल की कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. अनुज रात में सोए और फिर वो सुबह की रोशनी देख ही नहीं पाए. नींद में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके अचानक निधन से परिवार टूट गया है. टीवी इंडस्ट्री में भी सन्नाटा पसर गया है.  

कैसे हुआ अनुज ठाकुर का निधन?

अनुज ठाकुर का निधन मुंबई के ओशिवारा स्थित उनके घर पर ही सोते समय हुआ है. बताया जा रहा है कि मंगलवार (27 अक्टूबर) को नींद में ही दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ. एक्टर के करीबी दोस्त और कास्टिंग डायरेक्टर रूपेश सोनार ने इंडिया टुडे/ आज तक संग खास बातचीत में इस खबर की पुष्टि की है. रूपेश सोनार ने बताया कि अनुज का परिवार उनके अचानक हुए निधन से गहरे सदमे में है और उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में प्राइवेसी की अपील की है. 

सम्बंधित ख़बरें

cricketer deepak chahar sister malti chahar song
Cricketer Deepak Chahar Sister Malti Song: क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन का बोल्ड अवतार, हीरो संग दिए रोमांटिक सीन्स, छाई केमिस्ट्री
Omar Abdullah appreciates Qazi Touqeer in Bigg Boss 20
काजी के सपोर्ट में उमर अब्दुल्ला, बिग बॉस की ट्रॉफी की जताई उम्मीद
Sara Khan Bought Home
Sara Khan Preformed Grih Pravesh Pooja: शादी के 10 महीने बाद एक्ट्रेस ने खरीदा आलीशान घर, पति संग की गृह प्रवेश पूजा
Heidi Klum
कटा हाथ, बहता खून, जब पार्टी में ऐसे पहुंची मशहूर एक्ट्रेस
Ali Merchant
Ali Merchant Transition Actor to DJ: शोबिज छोड़ DJ बना एक्टर, मिली शोहरत, करोड़ों में कमाई

रूपेश सोनार ने कहा- अनुज पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री से दूर थे, लेकिन हम लगातार एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे. उनके निधन से करीब 10 दिन पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी. मैं शुक्रवार को उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तभी उनके परिवार ने फोन उठाया और मुझे उनके निधन की जानकारी दी. 

Advertisement

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anuj Thakur (@anujthakur247)

 

अनुज को 1 साल पहले भी पड़ा था दौरा

'जब मैं उनके परिवार से मिला, तो उन्होंने बताया कि शायद नींद में दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हुआ है. सुबह उनका अलार्म बजा और जब उनकी मां उन्हें देखने गईं, तो तब तक अनुज का निधन हो चुका था.' 

रूपेश ने आगे कहा- इस साल की शुरुआत में भी अनुज को एक बार दौरा पड़ा था, जिसकी दवाइयां वो ले रहे थे. इस बार, शायद अकेले होने के कारण, उन्हें बचाया नहीं जा सका.'

अनुज को यादकर भावुक हुए रूपेश

कास्टिंग डायरेक्टर के मुताबिक, अनुज ठाकुर का परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार में है. अनुज को याद करते हुए रूपेश ने कहा कि वो अभी भी उनके निधन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें अनुज की मौत से गहरा सदमा लगा है. अनुज की याद में रूपेश ने एक भावुक पोस्ट भी शेयर की है. 

रूपेश ने पोस्ट में लिखा- अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अब हमारे बीच नहीं रहे. तुम सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि मेरे छोटे भाई की तरह थे. हमने साथ में कई प्रोजेक्ट्स प्लान किए थे. मुझे आज भी तुम्हारे शुरुआती दिनों का संघर्ष और तुम्हारी पूरी जर्नी याद है.

'जिंदगी वाकई बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. यह स्वीकार करना बेहद दिल तोड़ने वाला है कि तुम इतनी जल्दी चले गए. यह खबर बिल्कुल अनसुनी और अनहोनी सी लग रही है. तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा, भाई. ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे.' 

Advertisement

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rupesh sonar (@rupesh.sonar)

 

अनुज ठाकुर की बात करें तो उन्होंने 'धूम मचाओ धूम', 'बंधन सात जन्मों का', और 'महिसागर' जैसे शोज में काम किया था. उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी. फैंस भी उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं. 

RIP Anuj Thakur!

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Solah Somwar Vrat Katha: 16 सोमवार व्रत में जरूर करें इस कथा का पाठ, तभी पूरा होगा व्रत का फल! |
    Best Quilt for Winter: ठंड में कौन-सी रजाई देगी ज्यादा गर्माहट? कॉटन और फाइबर, जानें आपके लिए कौन-सी बेहतर |
    मौत की सजा पा चुकी मुस्कान को फांसी देने के लिए रस्सी खींचना चाहती हैं मीरा राठौर, खर्च उठाने की भी पेशकश |
    पंजाब पुलिसकर्मी ने शिवसेना नेता के घर रखी हेरोइन, CCTV से खुली पोल |
    राजस्थान के झुंझनू में बड़ा हादसा, करंट लगने से पांच मजदूरों की मौत |
    'हज के बाद बदली फराह', धर्म की वजह से टूटी विंदू दारा सिंह की पहली शादी, पिता ने कहा था- हिंदू-मुस्लिम रिश्ता मुश्किल |
    दाऊद इब्राहिम-लॉरेंस बिश्नोई का क्या है साबरमती जेल कनेक्शन? देखें क्राइम कहानियां विद शम्स |
    ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही कर दी पत्नी की हत्या, लुधियाना में खौफनाक वारदात |
    नेपाल में भारी बर्फबारी के बीच फंसे 6 भारतीय पर्यटक, हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू |
    MP: इंदौर-बैतूल हाइवे पर शराब तस्करों को रोका तो दारोगा को ट्रक से कुचला, हुई मौत
    Advertisement