scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्कूल में खूनी वारदात, वांगा की एनिमल पर मचा बवाल! राम गोपाल वर्मा ने रामायण से की तुलना

आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में छात्र की जानलेवा मौत के बाद डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की कड़ी आलोचना हो रही है. अब उनके बचाव में राम गोपाल वर्मा उतर आए हैं, और इस मामले पर रामायण का जिक्र करते हुए कुछ कमेंट किया है.

Advertisement
X
स्कूल में हुए हमले पर बोले राम गोपाल वर्मा (Photo: AFP)
स्कूल में हुए हमले पर बोले राम गोपाल वर्मा (Photo: AFP)

आंध्र प्रदेश के रापथाडु में एक स्कूल की छात्रा पर हमले के कारण सोशल मीडिया दहल उठा. यहां एक 21 साल के युवक पर आरोप है कि वो 10वीं क्लास के कमरे में घुसा और चेनसॉ (लकड़ी काटने वाली मशीन) से 15 साल की एक छात्रा पर हमला किया. इस दौरान अपनी क्लासमेट को बचाने की कोशिश में एक दूसरा छात्र भी घायल हो गया. इस मामले को फिल्म एनिमल से जोड़ा जा रहा है, और इंटरनेट पर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की कड़ी आलोचना हो रही है. 

वांगा हो रहे ट्रोल, क्या बोले RGV?

फिल्म एनिमल में भी कुछ ऐसा सीन दिखाया गया था, जिसमें स्कूल की ड्रेस पहने रणबीर कपूर क्लासरूम में एक AK47 गन लेकर घुसे थे. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इसी सीन को देखकर आरोपी प्रेरित हुआ, और उसने 10वीं क्लास की छात्रा की हत्या की. इस मामले में ना सिर्फ एनिमल, बल्कि धुरंधर, टॉक्सिक जैसी फिल्मों के नाम भी सामने आए, जिसमें जरूरत से ज्यादा हिंसा को दिखाया गया और फिर उसे ग्लोरिफाई किया. 

सम्बंधित ख़बरें

Ram Gopal Varma,Tiger Shroff
टाइगर श्रॉफ केस पर बोले राम गोपाल वर्मा, बताया अंडरवर्ल्ड का सच
Ram Gopal Varma claims mohit suri next will be bigger than dhurandhar
'धुरंधर से भी बड़ी होगी', मोहित सूरी संग फिल्म पर बोले RGV
Ram Gopal Varma announces love dish full of gangster curry type film with Saiyaara director Mohit suri
‘सैयारा’ डायरेक्टर संग RGV का नया प्लान! बनाएंगे लव स्टोरी फिल्म
Ram Gopal Varma Toxic DHurandhar
'धुरंधर फिर देख रहा हूं...', टॉक्सिक पर राम गोपाल वर्मा का करारा तंज
Ram Gopal Varma announces new movie with Harshvardhan rane
दाऊद और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर नई फिल्म बनाएंगे RGV, किया ऐलान

अब स्कूल में हुए इस हमले में फिल्मों को दोष दिए जाने पर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा का बयान सामने आया है. X पर उन्होंने ट्वीट करके रामायण का जिक्र किया, और कहा- फिल्मों को बढ़ती हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराना वैसा ही है, जैसे अपहरण की बढ़ती घटनाओं के लिए रामायण को जिम्मेदार ठहराना. 

Advertisement

हालांकि राम गोपाल वर्मा को ऐसा बोलना भारी पड़ा है. लोगों ने उनकी कड़ी आलोचना की है. उनका मानना है कि फिल्ममेकर ने इस मामले में जबरदस्ती रामायण का जिक्र किया है, जबकि इसका मामले से कोई लेना-देना नहीं है. 

राम गोपाल वर्मा की बात करें, तो उन्होंने धुरंधर, एनिमल जैसी फिल्मों की काफी सराहना की थी जब ये सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. वो आज भी अपने बयानों में इन फिल्मों का जिक्र करते हैं, और इसे अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बताते हैं. अब उनका ये नया बयान और कितनी परेशानी लेकर आएगा, ये फिलहाल वक्त आने पर पता चलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रामलीला मैदान में एकजुट हुआ विपक्ष, 'वोट चोरी' के मुद्दे पर सरकार को घेरा |
    IND vs NZ: एक साल में 400 छक्के जड़ भारत ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी, बनाया गजब का वर्ल्ड रिकॉर्ड |
    'ज्ञानेश कुमार ने पूरी काउंटिंग हाईजैक की', रामलीला मैदान में ममता बनर्जी का वार |
    Diwali Cleaning Tips: भारी सोफा-अलमारी खिसकाने का झंझट खत्म, इन ट्रिक्स से बिना हटाए साफ करें कोने-कोने की धूल |
    'खड़े भी टेढ़े-मेढ़े होते हैं...', श्रीकृष्ण पर ये क्या बोल गए धीरेंद्र शास्त्री, VIDEO वायरल |
    झारखंड TET के लिए गढ़वा में पुख्ता इंतजाम, 26 केंद्रों पर CCTV से रखी गई नजर |
    3 पिस्टल, 19 हथियार और 143 कारतूस... वाराणसी में असलहा फैक्ट्री का खुलासा, बाप-बेटे गिरफ्तार |
    महिला जेलर के यौन उत्पीड़न का आरोप... ओडिशा के DG जेल पर FIR, गृह विभाग में किया गया ट्रांसफर |
    जब पहली बार हवाई जहाज से बम गिराया गया, लीबिया पर हुई थी बमबारी |
    'ज्ञानेश कुमार को CEC पद से हटाया जाएगा और जेल भी...', रामलीला मैदान में बोले राहुल गांधी
    Advertisement