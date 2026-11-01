scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'खड़े भी टेढ़े-मेढ़े होते हैं...', श्रीकृष्ण पर ये क्या बोल गए धीरेंद्र शास्त्री, VIDEO वायरल

भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, 'तु्म्हारे ठाकुर जी हर फोटो में इधर-उधर देखते नजर आते हैं. खड़े भी होते हैं तो तीन जगह से टेढ़े. पांव के ऊपर पांव. कमर कहीं लचकाएं. फिर टेढ़ी गर्दन करके बंसी बजाते हैं. '

Advertisement
X
धीरेंद्र शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
धीरेंद्र शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के एक कथित बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान राम से तुलना करते हुए श्रीकृष्ण का अपमान किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान कृष्ण के खड़े होने, बंसी बजाने और उनके वृंदावन धाम पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है. बागेश्वर बाबा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि हिंदू एकता की बात करने वाले किसी कथावाचक की ऐसी भाषा कितनी उचित है. हालांकि इस वीडियो को लेकर अभी तक धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है.

भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, '...तु्म्हारे ठाकुर जी हर फोटो में इधर-उधर देखते नजर आते हैं. खड़े भी होते हैं तो तीन जगह से टेढ़े. पांव के ऊपर पांव. कमर कहीं लचकाएं. फिर टेढ़ी गर्दन करके बंसी बजाते हैं. जबकि हमारे वाले तो खड़े भी एकदम सीधे होते हैं. उनका नाम भी सीधा, दिखते भी सीधे और चलते भी सीधे. तुम्हारे वाले का नाम भी टेढ़ा, दिखते भी टेढ़े और चलते भी टेढ़े.'

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि हमारे भगवान का धाम भी एकदम सीधा- आयोध्या और तुम्हारे वाले का वृंदावन. वृंदावन शब्द उन्होंने जोर देते हुए कहा और अपने दोनों हाथ फैला दिए.

सम्बंधित ख़बरें

Dhirendra Shastri
धीरेंद्र शास्त्री ने करवा चौथ को 'खसम पूजन दिवस' कहा?
धीरेंद्र शास्त्री बोले- करवा चौथ कसम पूजन दिवस. (Photo: ITG)
करवा चौथ को धीरेंद्र शास्त्री ने बताया 'खसम पूजन दिवस'... Video
Bundelkhand padayatra aims for de-addiction and sanatan awakening.
धीरेंद्र शास्त्री ने नशा मुक्ति और सनातन उत्थान के लिए निकाली यात्रा
बागेश्वर धाम में 500 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता यात्रा का समापन हो गया है (Photo: PTI)
‘बुर्के में नहीं, दुर्गा-काली जैसी बनें बेटियां...’, बोले धीरेंद्र शास्त्री
MAHANT RAJUDAS FROM HANUMANGARHI
'मोदी जी! ऐसे Gen-Z पर लट्ठ बजाओ, हम साथ हैं', महंत राजूदास का बयान

बंसी बजाने का भी बनाया मजाक
धीरेंद्र शास्त्री यहीं नहीं रुके. उन्होंने माइक पर गाते हुए कहा, 'बंसी का बजाना तो खेल भी है. लेकिन धनुष चलाना कोई खेल नहीं. तुम्हारे ठाकुर जी जो बंसी बजाते हैं वो कोई बड़ा काम नहीं है. बंसी तो यहां मंच पर मौजूद एक व्यक्ति भी बजा रहा है.' उन्होंने मंच पर मौजूद बांसुरी बजाने वाले कलाकार की तरफ इशारा करते हुए कहा.

Advertisement

इसके बाद धीरेंद्र शास्त्र बोले, 'जितने भी ठाकुर जी वाले यहां बैठे हैं. आज तो तुम्हारे ठाकुर जी की भी जय जयकार हो रही है. राम जी साधक यहां जितने भी लोग बैठे हैं. वो आज फूले नहीं समा रहे होंगे.'

धीरेंद्र शास्त्री का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. बहुत सारे यूजर उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे मूर्ख लोगों को सम्मान दिया जाता है.' जबकि एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'ट्रिम्ड वीडियो डालकर विवाद को बढ़ावा देना चाहते हो. ये भगवान राम और कृष्ण की प्रशंसा ही हो रही है.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    झारखंड TET के लिए गढ़वा में पुख्ता इंतजाम, 26 केंद्रों पर CCTV से रखी गई नजर |
    3 पिस्टल, 19 हथियार और 143 कारतूस... वाराणसी में असलहा फैक्ट्री का खुलासा, बाप-बेटे गिरफ्तार |
    महिला जेलर के यौन उत्पीड़न का आरोप... ओडिशा के DG जेल पर FIR, गृह विभाग में किया गया ट्रांसफर |
    जब पहली बार हवाई जहाज से बम गिराया गया, लीबिया पर हुई थी बमबारी |
    'ज्ञानेश कुमार को CEC पद से हटाया जाएगा और जेल भी...', रामलीला मैदान में बोले राहुल गांधी |
    Ex मिनिस्टर की पत्नी पर धोखाधड़ी का आरोप... दोनों हाथ गंवा चुके दिव्यांग बोले- घर खरीदा, 56 लाख रुपये नहीं दिए |
    1984 सिख दंगों को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, राजीव गांधी के बयान का किया जिक्र |
    'सालों से देश में वोट चोरी हो रही...', रामलीला मैदान में बोले राहुल गांधी |
    'मोदी को हटाएंगे तभी लोकतंत्र बचेगा', रामलीला मैदान में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे |
    दिलजीत दोसांझ बिहार में क्यों नहीं करते कॉन्सर्ट? सिंगर ने बताई वजह
    Advertisement