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Diwali Cleaning Tips: भारी सोफा-अलमारी खिसकाने का झंझट खत्म, इन ट्रिक्स से बिना हटाए साफ करें कोने-कोने की धूल

दिवाली से पहले घर की सफाई करते समय सोफा, बेड और भारी अलमारी के नीचे जमा धूल अक्सर छूट जाती है. इन्हें हटाए बिना भी इन मुश्किल जगहों को साफ किया जा सकता है. जानिए पुराने मोजे, सूती कपड़े, झाड़ू और लंबी डंडी की मदद से सफाई के आसान तरीके.

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धूल-मिट्टी घर को गंदा दिखाती हैं. (PHOTO:AI)
धूल-मिट्टी घर को गंदा दिखाती हैं. (PHOTO:AI)

Diwali Cleaning Tips: भारत में दिवाली आने से पहले ही लोग अपने घर में पैंट और सफाई करने लगते हैं. अलमारी, पंखे, खिड़कियां और फर्श तो साफ हो जाते हैं, लेकिन सोफे, बेड और भारी फर्नीचर के नीचे और पीछे जमा धूल अक्सर रह जाती है. कई बार इन्हें हटाना आसान नहीं होता. भारी फर्नीचर को खिसकाने में मेहनत लगती है और फर्श पर खरोंच आने का डर भी रहता है. ऐसे में लोग इन जगहों की सफाई टाल देते हैं और वो जगह गंदी ही रह जाती है. 

लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना सोफा, बेड या भारी अलमारी हटाए भी इनके नीचे और पीछे की सफाई की जा सकती है? इसके लिए आपको महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट या मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ आम चीजों की मदद से भी आप इन मुश्किल जगहों तक पहुंच सकते हैं. आइए दिवाली से पहले फर्नीचर के नीचे और पीछे जमी धूल-मिट्टी साफ करने के आसान तरीके जानते हैं.

फर्नीचर के नीचे कितनी जगह है, पहले यह देखें

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सफाई शुरू करने से पहले मोबाइल की टॉर्च जलाकर सोफे, बेड और अलमारी के नीचे अच्छी तरह देख लें. इससे पता चल जाएगा कि वहां कितनी धूल जमा है और सफाई के लिए कितनी जगह मौजूद है. फर्नीचर और फर्श के बीच की खाली जगह देखें और यह भी जांच लें कि कहीं कोई तार, लकड़ी की पट्टी या फर्नीचर का पाया रास्ते में तो नहीं आ रहा. अगर जगह कम है तो पतली झाड़न या लंबी डंडी में बंधे कपड़े का इस्तेमाल करें. नीचे पड़े खिलौने, कागज और दूसरी चीजों को पहले बाहर निकाल लें.

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ध्यान रखें: अगर सोफा इलेक्ट्रिक या मोटर वाला है तो सफाई शुरू करने से पहले उसका प्लग निकाल दें. उसके चलने वाले हिस्सों में हाथ या डंडी डालने से बचें.

पुराने मोजे या कपड़े से बनाएं लंबी झाड़न

अगर आपके पास बाजार से खरीदी हुई लंबी डस्टर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. पुराने मोजे या सूती कपड़े की मदद से भी फर्नीचर के नीचे आसानी से सफाई की जा सकती है. इसके लिए घर में पड़ी कोई पुरानी लंबी डंडी या पतली छड़ी लें और उसके एक सिरे पर सूती कपड़ा या पुराना मोजा अच्छी तरह बांध दें. ध्यान रखें कि कपड़ा ढीला न हो, ताकि सफाई करते समय वह अंदर न छूटे.

अब इस डंडी को सोफे और बेड के नीचे धीरे-धीरे घुमाएं और एक ही जगह बार-बार रगड़ने के बजाय छोटे-छोटे हिस्सों में सफाई करें. जब कपड़े पर धूल जमा होने लगे तो उसे बाहर निकालकर झाड़ लें या धो लें. इस तरह बिना ज्यादा मेहनत किए फर्नीचर के नीचे छिपी धूल-मिट्टी बाहर निकाली जा सकती है.

    सोफे और अलमारी के पीछे जमी धूल ऐसे निकालें

    दीवार और सोफे या अलमारी के बीच की जगह में अक्सर धूल, जाले और छोटे-मोटे कचरे जमा हो जाते हैं. यहां हाथ पहुंचाना मुश्किल होता है, इसलिए सफाई के लिए लंबी झाड़न या पतली डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले दीवार के कोनों और फर्नीचर के पीछे लगे जालों को धीरे-धीरे हटाएं. इसके बाद लंबी झाड़न को ऊपर से नीचे की तरफ चलाएं. दीवार के नीचे लगी पट्टी (स्कर्टिंग) पर भी सूखे कपड़े से सफाई करें. इससे वहां चिपकी धूल भी निकल जाएगी. आखिर में बाहर निकली धूल और कचरे को झाड़ू से इकट्ठा करके साफ कर दें.

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    ध्यान रखें: अगर फर्नीचर के पीछे बिजली का बोर्ड या तार लगे हैं तो उनके पास गीले कपड़े या धातु की छड़ी का इस्तेमाल न करें. सफाई करते समय बिजली के तारों को खींचने या हिलाने से भी बचें.

      वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो झाड़ू से करें सफाई

      हर घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फर्नीचर के नीचे सफाई नहीं की जा सकती. इसके लिए आप पतली झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं. झाड़ू को सोफे या बेड के नीचे धीरे-धीरे अंदर की तरफ ले जाएं और धूल को एक ही दिशा में बाहर निकालें.

      ध्यान रखें कि झाड़ू को बहुत तेजी से न घुमाएं, वरना धूल पूरे कमरे में फैल सकती है. बाहर निकली धूल को तुरंत इकट्ठा करके साफ कर दें. अगर झाड़ू मोटी है और फर्नीचर के नीचे नहीं जा पा रही है, तो उसके आगे के हिस्से में पतला सूती कपड़ा बांधकर भी सफाई कर सकते हैं.

      आखिर में हल्के गीले कपड़े से करें सफाई

      सूखी धूल हटाने के बाद भी फर्श पर कुछ गंदगी रह सकती है. इसे साफ करने के लिए हल्के गीले सूती कपड़े का इस्तेमाल करें. इसके लिए कपड़े को पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें, ताकि उसमें से पानी न टपके. अब इसे लंबी डंडी की मदद से फर्नीचर के नीचे पहुंचाएं और फर्श की सतह के हिसाब से धीरे-धीरे सफाई करें. अगर घर में लकड़ी का फर्श या लैमिनेट लगा है तो उस पर ज्यादा पानी डालने से बचें. सफाई के बाद उस जगह को अच्छी तरह सूखने दें.

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      ध्यान रखें: हर तरह के फर्श पर एक जैसा क्लीनर इस्तेमाल करना सही नहीं है. खासकर लकड़ी के फर्श पर सिरका, तेज केमिकल या भाप का इस्तेमाल करने से पहले उसकी देखभाल से जुड़े निर्देश जरूर पढ़ लें.

      दिवाली की सफाई में इन बातों का रखें ध्यान

      भारी अलमारी या दीवार से जुड़े फर्नीचर को अकेले न खिसकाएं और न ही उसके सुरक्षा एंकर हटाएं. सफाई में ज्यादा पानी इस्तेमाल न करें. फर्नीचर के नीचे नमी या पानी का रिसाव दिखे तो उसे नजरअंदाज न करें. अगर फफूंदी दिखे तो उसे झाड़ू से न उड़ाएं, बल्कि नमी की वजह दूर करें.

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