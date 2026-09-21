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लगातार 5 दिन तक बंद रहेगा SBI, बैंक ने कहा- तुरंत निपटा लें जरूरी लेनदेन

एबीआई बैंक लगातार पांच दिनों के लिए बंद रहने वाला है. अगले हफ्ते में यह बैंक क्‍लोज रहेगा. ऐसे में बैंक ने कहा है कि अगर आपकी कोई जरूरी लेनदेन है तो उसे तुरंत निपटा लीजिए.

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लगातार पांच दिनों के लिए बंद रहेंगे बैंक. (Photo: ITG)
लगातार पांच दिनों के लिए बंद रहेंगे बैंक. (Photo: ITG)

भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) ने कस्‍टमर्स से जरूरी ट्रांजेक्‍शन समय से पहले पूरा करने को कहा है, क्‍योंकि लगातार 5 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 सितंबर से 30 सितंबर, 2026 तक तीन दिन हड़ताल का प्रस्‍ताव रखा है, जबकि उससे पहले दो दिन शनिवार और रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे. 

बैंक ने कहा है कि हड़ताल के समय के दौरान अवश्‍यक बैंकिंग सेवाएं दी जाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. बैंक ने कस्‍टमर्स को इन तीन दिनों के दौरान ATM, ग्राहक सेवा केंद्र और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं यूज करने की सलाह दी है. बैंक ने अपने कस्‍टमर्स को परामर्श में कहा है कि कृपया ध्यान दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय हड़ताल का प्रस्ताव रखा है. 

पहले ही निपटा लें सभी लेनदेन
इस हड़ताल से पहले, SBI ने ग्राहकों से हड़ताल की डेट से पहले महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन पूरे करने का निवेदन किया है. बैंक ने कहा कि हालांकि हम हड़ताल की अवधि के दौरान आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ग्राहकों से अनुरोध है कि वे हड़ताल की तारीखों से पहले ही महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन पूरे कर लें. 

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ये सर्विस कर सकते हैं यूज 
कैश संबंधी जरूरतों के लिए SBI ने कस्‍टमर्स से एटीएम और ऑटो डेबिट एंड विड्रॉल मशीनों (ADWM) का यूज करने को कहा है. बैंक ने कस्‍टमर्स को सलाह दी कि वे अपनी कैश संबंधी जरूरतों के लिए एटीएम/एडीडब्लूएम का उपयोग करें. एसबीआई ने कस्‍टमर्स से हड़ताल की अवधि के दौरान ग्राहक सेवा केंद्रों का उपयोग करने का भी आग्रह किया है. 

ग्राहकों को प्रस्तावित हड़ताल के दौरान एसबीआई के डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है. बैंक ने ग्राहकों से इंटरनेट बैंकिंग, योनो, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और अन्य डिजिटल चैनलों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया. 

लगातार 5 दिन तक बंद रहेंगे बैंक 
गौरतलब है कि यह हड़ताल ऐसे वक्‍त में हो रही है, जब उससे पहले दो दिन बैंक बंद रहेंगे. क्‍योंकि इस हड़ताल के शुरू होने से पहले महीने का चौथा शनिवार और रविवार पड़ रहा है. फिर सोमवार से तीन दिनों के लिए हड़ताल शुरू हो रही है, जो 30 सिंतबर, बुधवार तक जारी रहेगी. ऐसे में देखा जाए तो कुल पांच दिनों के लिए बैंक बंद रहने वाले हैं.

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