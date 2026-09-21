आगरा: UGC के खिलाफ सड़कों पर उतरे सवर्ण समाज के हजारों लोग, पुलिस ने JCB- हाइड्रा लगाकर रास्ता किया ब्लॉक; यमुना एक्सप्रेस-वे पर हंगामा

यूपी के आगरा में रविवार को UGC के विरोध में सवर्ण समाज के हजारों युवक सड़क पर उतर आए. करीब 200 ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेस-वे पर चढ़ गए. प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस और PAC ने बुलडोजर, JCB और हाइड्रा लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया.

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रास्ता रोके जाने के बावजूद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट जाने पर अड़े रहे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई. दोपहर करीब 12 बजे कुछ प्रदर्शनकारी बुलडोजर पर चढ़कर आगे बढ़ने लगे. उन्हें रोकने के लिए पुलिसकर्मी भी पीछे दौड़े. करीब 300 मीटर आगे यमुना एक्सप्रेस-वे के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया.

इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारी यमुना एक्सप्रेस-वे पर चढ़ गए और बीच सड़क पर खड़े होकर वाहनों को रोक दिया. पुलिस अधिकारियों ने काफी देर तक समझाकर उन्हें एक्सप्रेस-वे से हटाया. इसके बाद प्रदर्शनकारी दूसरे रास्तों से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे. पुलिस ने कई जगह उन्हें रोकने की कोशिश की और कुछ स्थानों पर लाठी लेकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा.

दरअसल, UGC मुक्ति मोर्चा ने रविवार को आगरा कलेक्ट्रेट के घेराव का ऐलान किया था. इसके बाद शनिवार देर शाम से ही जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मुड़ी चौराहे पर प्रदर्शनकारी जुटने लगे थे. प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने के बाद खंदौली थाना पुलिस और PAC ने चौराहे के आसपास के रास्तों को ब्लॉक कर दिया.

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रास्ते बंद होने के बाद प्रदर्शनकारी खेतों और दूसरे वैकल्पिक रास्तों से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे. पुलिस लगातार उन्हें रोकने का प्रयास करती रही. फिलहाल प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस और PAC की टीमें अलग-अलग रास्तों पर तैनात हैं.

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