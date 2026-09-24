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Makar Tarot Rashifal 24 September 2026: कार्यों पर नियंत्रण में बढ़ाएंगे, विभिन्न परिणाम हित में रहेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 24 September 2026: दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. मजबूती से बात रखेंगे. उपलब्धियां बनी रहेगी. उचित प्रस्ताव पाएंगे. जरूरी बातचीत आगे बढ़ाएंगे. सक्रियता व संपर्क को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण मामले हित में रहेंगे.

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर
थ्री आफ कप्स  
आज का दिन आप के लिए रचनात्मक लोगों से संपर्क संवाद बढ़ाने और भावनाएं साझा करने में सहयोगी है. सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा. आत्मविश्वास से सभी कार्यों को गति देंगे. कारोबार में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. संबंधों में सहजता रखेंगे. परिवार की खुशी के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. सबको जोड़कर रखने में मदद मिलेगी.

नेतृत्व के मौके बनेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक हितों को साधेंगे. करीबी से मेलजोल बढ़ाएंगे. नवीन समझौतों को गति मिलेगी. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. मजबूती से बात रखेंगे. उपलब्धियां बनी रहेगी. उचित प्रस्ताव पाएंगे. जरूरी बातचीत आगे बढ़ाएंगे. सक्रियता व संपर्क को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण मामले हित में रहेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान अच्छा रहेगा. अवरोध दूर होंगे. शारीरिक संकेत सकारात्मक रहेंगे. योग व्यायाम बढ़ाएंगे.

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तेज बदलावों से उत्साहित रहेंगे, सक्रियता रखेंगे
कारोबार मजबूत बनाएंगे, चर्चा में उत्साह रखेंगे
तैयारी से कार्य योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, सभी को प्रभाव में बनाए रखेंगे
घरवाले सहयोग रखेंगे, परिचितों से तालमेल बढ़ाएंगे
प्रतिष्ठा पर बल दें,  सहयोग बनाए रहें

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. कार्यों पर नियंत्रण में बढ़ाएंगे. विभिन्न परिणाम हित में रहेंगे.

रिश्ते: घर सामंजस्य बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष को बल मिलेगा. करीबियों का भरोसा बढ़ेगा.

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