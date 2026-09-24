नौकरी का झांसा, नशीली चीज खिलाकर रेप, फिर महिला को ब्लैकमेल करता रहा शख्स... FIR दर्ज

पूर्वी दिल्ली से एक भयानक मामला सामने आया है. मंडावली में एक शख्स ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 41 साल एक महिला के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा.

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पीड़िता ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि आरोपी दीपक बंसल गणेश नगर का रहने वाला है. करीब दो साल पहले दोनों की जान-पहचान हुई थी और आरोपी ने उसे अच्छी नौकरी लगवाने का वादा किया था.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि 4 मार्च को दीपक बंसल उससे नौकरी के सिलसिले में मिलने आया था. उसी दौरान उसने महिला को कोई नशीली चीज खिला दी, जिससे वो बेहोश हो गई.

इसके बाद आरोपी ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

वीडियो वायरल करने और तेजाब फेंकने की दी धमकी

जब होश आने पर महिला ने इस हरकत का विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी सोने की चूड़ियां, अंगूठी और चेन भी जबरन हड़प लीं.

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आरोपी ने महिला को डराने के लिए कहा कि पुलिस विभाग में उसकी तगड़ी पहुंच है. उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया या पुलिस में शिकायत की, तो वो उस पर तेजाब फेंक देगा और जान से मार डालेगा.

डर की वजह से महीनों तक चुप रही पीड़िता

आरोपी की धमकियों से सहमी महिला लंबे समय तक चुपचाप रही और डर के मारे किसी को कुछ नहीं बता पाई. लेकिन जब आरोपी की तरफ से लगातार उत्पीड़न और प्रताड़ना बढ़ती गई, तो पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास जाकर अपनी आपबीती सुनाई.

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दिल्ली पुलिस ने महिला की शिकायत पर मंडावली थाने में 22 सितंबर को संबंधित गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं.

इसके साथ ही, पीड़िता को काउंसलिंग भी दी गई है ताकि वो ट्रॉमा से उबर सके. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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