scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नौकरी का झांसा, नशीली चीज खिलाकर रेप, फिर महिला को ब्लैकमेल करता रहा शख्स... FIR दर्ज

पूर्वी दिल्ली के मंडावली में एक शख्स ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 41 साल तक एक महिला के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस ने FIR दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. (Representational Photo- ITGD)
पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. (Representational Photo- ITGD)

पूर्वी दिल्ली से एक भयानक मामला सामने आया है. मंडावली में एक शख्स ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 41 साल एक महिला के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि आरोपी दीपक बंसल गणेश नगर का रहने वाला है. करीब दो साल पहले दोनों की जान-पहचान हुई थी और आरोपी ने उसे अच्छी नौकरी लगवाने का वादा किया था.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि 4 मार्च को दीपक बंसल उससे नौकरी के सिलसिले में मिलने आया था. उसी दौरान उसने महिला को कोई नशीली चीज खिला दी, जिससे वो बेहोश हो गई. 

सम्बंधित ख़बरें

kalkaji gang rape
सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने धोए थे कपड़े, कालकाजी केस में खुलासा
SSC GD exam scam (Photo: ITG)
SSC GD एग्जाम में हैकिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 5 राज्यों में नेटवर्क
Delhi Chief Minister Rekha Gupta
दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, ‘दुर्गा EV ऑटो’ योजना को मंजूरी
CJM अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगा एक्शन का हिसाब (File Photo: ANI)
देवी-देवताओं पर टिप्पणी विवाद में FIR की मांग, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास तैयारी
दिल्ली में महिला सुरक्षा का नया प्लान, बनेगी ‘पिंक फोर्स’

इसके बाद आरोपी ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

वीडियो वायरल करने और तेजाब फेंकने की दी धमकी

जब होश आने पर महिला ने इस हरकत का विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी सोने की चूड़ियां, अंगूठी और चेन भी जबरन हड़प लीं.

Advertisement

आरोपी ने महिला को डराने के लिए कहा कि पुलिस विभाग में उसकी तगड़ी पहुंच है. उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया या पुलिस में शिकायत की, तो वो उस पर तेजाब फेंक देगा और जान से मार डालेगा.

डर की वजह से महीनों तक चुप रही पीड़िता

आरोपी की धमकियों से सहमी महिला लंबे समय तक चुपचाप रही और डर के मारे किसी को कुछ नहीं बता पाई. लेकिन जब आरोपी की तरफ से लगातार उत्पीड़न और प्रताड़ना बढ़ती गई, तो पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास जाकर अपनी आपबीती सुनाई.

यह भी पढ़ें: गैंगरेप के बाद घर पहुंचे आरोपी, सबूत मिटाने के लिए धोए लोअर समेत सारे कपड़े... कालकाजी केस में बड़ा खुलासा

दिल्ली पुलिस ने महिला की शिकायत पर मंडावली थाने में 22 सितंबर को संबंधित गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं.

इसके साथ ही, पीड़िता को काउंसलिंग भी दी गई है ताकि वो ट्रॉमा से उबर सके. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'पिता होते तो शायद फिल्म बनाने ही नहीं देते', बोले करण जौहर |
    'बर्थ टूरिज्म' के जरिए नागरिकता का रास्ता बंद करने की तैयारी, अमेरिका का बड़ा एक्शन |
    चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, TMC के नाम-चुनाव चिह्न पर आज सुनवाई |
    Meen Tarot Rashifal 24 September 2026: संकेतों को नजरअंदाज न करें, नियमित जांच बनाए रखें |
    Kumbh Tarot Rashifal 24 September 2026: पद प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे, दबाव में नहीं आएंगे |
    Makar Tarot Rashifal 24 September 2026: कार्यों पर नियंत्रण में बढ़ाएंगे, विभिन्न परिणाम हित में रहेंगे |
    Dhanu Tarot Rashifal 24 September 2026: आलस्य से बचें, स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा |
    बृजेश गंझू एनकाउंटर पर बवाल, TSPC ने 7 जिलों में बंद का किया ऐलान |
    Vrishchik Tarot Rashifal 24 September 2026: व्यवसाय में औसत परिणाम बनेंगे, खर्च की अधिकता बनी रहेगी |
    Tula Tarot Rashifal 24 September 2026: कारोबार बढ़त पर बना रहेगा, अवसर बढ़ेंगे
    Advertisement