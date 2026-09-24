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'पिता होते तो शायद फिल्म बनाने ही नहीं देते', बोले करण जौहर

करण जौहर ने फिल्म कभी अलविदा ना कहना से जुड़ी कई अनसुनी बातें शेयर की. उन्होंने बताया कि अगर उनके पिता जिंदा होते तो वह यह फिल्म कभी नहीं बनाने देते.

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करण जौहर ने की फिल्म कभी अलविदा ना कहना को लेकर खुलासा. Photo: Instagram/karanjohar
करण जौहर ने की फिल्म कभी अलविदा ना कहना को लेकर खुलासा. Photo: Instagram/karanjohar

2006 में रिलीज हुई फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' करण जौहर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है. लेकिन इस फिल्म को काफी विवादों का सामना करना पड़ा. इस पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट करने का आरोप लगा, जिसके कारण कुछ दर्शकों ने करण जौहर की आलोचना की थी. अब करण जौहर ने फिल्म से जुड़ी कई अनसुनी बातें शेयर की हैं. 

एक इंटरव्यू के दौरान करण चौहर ने बताया कि इस फिल्म को शूट करना आसान नहीं था. यह बड़ी बजट की एक ऐसी फिल्म थी जो पति-पत्नी के बीच विश्वासघात को दिखाती है. उन्होंने कहा कि शाहरुख की छवि एक आदर्श पति, भाई, प्रेमी और बेटे की रही है. ऐसे में उनके किरदार को उनके उस छवि से हटाकर ऐसे किरदार में दिखाना दर्शकों के लिए चौंकाने वाला था.

फिल्म बनाते समय सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि दर्शक शाहरुख खान को ऐसे किरदार में कैसे स्वीकार करेंगे. इस फिल्म में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और अभिषेक बच्चन मुख्य किरदारों में हैं.

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शाहरुख खान को थी फिल्म को लेकर चिंता

करण ने शाहरुख के साथ सीन को लेकर हुई चर्चा के बारे में भी बाताया. उन्होंने कहा 'हर दिन बहुत ही कठिन होता था. शाहरुख खान और मैं इस फिल्म को लेकर आपस में चर्चा करते थे. वह मुझसे कहते थे, मुझे नहीं पता कि खुद को कैसे पसंद करने लायक बनाया जाए. मैंने उनसे कहा कि वह शाहरुख खान हैं, कोई शाहरुख खान से कैसे प्यार नहीं कर सकता है? वह तो प्यार हैं.' 

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उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा. शूट को पूरा करते वक्त उन्हें चुनौतियों से गुजरना पड़ा. 

करण ने एक पुराना किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि एक बार होटल की लॉबी में एक बड़े फिल्म स्टार ने उन्हें रोककर सवाल किया कि वह शाहरुख खान को ऐसे किरदार में कैसे दिखा सकते हैं और क्या वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा दे रहे हैं?

करण ने जवाब दिया कि वह ऐसी चीज को बढ़ावा नहीं दे सकते, जो समाज में पहले से मौजूद है. उनके मुताबिक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई काल्पनिक चीज नहीं हैं. 

जब करण से शाहरुख खान को इस फिल्म में कास्ट करने को लेकर पूछा गया. तब उन्होंने कहा कि फिल्म का निर्देशन शुरू करने से ठीक पहले उन्होंने अपने पिता को खो दिया था. उन्होंने कहा, 'मेरे पिता नैतिक दिशा दिखाने वाले व्यक्ति थे. अगर वह जिंदा होते तो वह ऐसे विषय पर फिल्म कभी नहीं बनाने देते.' करण के मुताबिक उनके पिता काफी ट्रेडिशनल सोच रखते थे और शाहरुख खान को बहुत सम्मान देते थे.

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