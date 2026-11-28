सोमालिया के पास अदन की खाड़ी में हथियारबंद लुटेरों ने फिर दुस्साहस किया है. हथियारों के दम पर बदमाशों ने शनिवार को अदन की खाड़ी में पनामा के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को अगवा कर लिया.

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सोमालिया के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को फोन पर अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि जहाज की पहचान MV Marsa Virgo के रूप में हुई है. कार्गो शिप के कंटेनरों में सामान लदा हुआ था.

इसका स्वामित्व यूएई स्थित कंपनी के पास है. शुरुआती सूचना के मुताबिक छह हथियारबंद लोगों ने मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया.

जहाज के कप्तान ने सूचना दी थी कि शनिवार सुबह हथियारबंद लोग जहाज पर चढ़ गए. यह घटना यमन के बलहाफ से लगभग 64 समुद्री मील दक्षिण-पश्चिम में हुई.

बता दें कि सोमालिया और यूएई के बीच राजनयिक तनाव बरकरार है. पिछले सप्ताह सोमालिया ने यूएई के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया था. सोमालिया ने आरोप लगाया था कि यूएई उसकी संप्रभुता का सम्मान करने में विफल रहा.

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कई वर्षों तक अपेक्षाकृत शांत रहने के बाद इस साल सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती की घटनाओं में फिर से तेजी आई है. ताजा घटना ने फिर इस इलाके में जहाजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं. इससे सोमालिया और यूएई के बीच तनाव भड़क सकता है.

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