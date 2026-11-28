भारतीय घड़ी निर्माता कंपनी 'टाइटन' के सफर पर आधारित छह एपिसोड का ऐतिहासिक ड्रामा 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' ने शनिवार को 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में 'बेस्ट वेब सीरीज (OTT)' का अवॉर्ड जीता.



गोवा के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह के दौरान यह अवॉर्ड दिया गया, जहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, फेस्टिवल डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. समारोह में जूरी चेयरमैन जमनादास मजेठिया ने विजेता चुनने की प्रक्रिया, 'स्टोरीज विदाउट बॉर्डर्स' थीम और वेब सीरीज की बदलती दुनिया पर खुलकर बात की.

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इसी कड़ी में 'मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी' जैसी सीरीज की भी चर्चा हुई, जो एक भारतीय घड़ी ब्रांड के सफर को दिखाती है.

समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए जूरी चेयरमैन जमनादास मजेठिया ने बताया कि प्रीव्यू कमिटी द्वारा चुनी गई 46 प्रविष्टियों में से जूरी ने 12 शॉर्टलिस्ट की गई वेब सीरीज का मूल्यांकन किया. उनके मुताबिक, हर एक सीरीज भारतीय वेब सीरीज निर्माताओं के बेहतरीन काम में से एक थी, इसलिए विजेता चुनना काफी चुनौतीपूर्ण रहा.

कैसे चुनी गई मेड इन इंडिया?

मजेठिया ने कहा कि फेस्टिवल की थीम 'स्टोरीज विदाउट बॉर्डर्स' (सीमाओं से परे कहानियां) ने जूरी का मार्गदर्शन किया, जिसमें ऐसी कहानियों पर फोकस रहा जो भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं के पार दर्शकों से जुड़ सकें. उन्होंने बताया कि जूरी ने सिर्फ प्रोडक्शन के पैमाने या बजट को नहीं देखा, बल्कि यह परखा कि कहानी दर्शकों के दिलों को छूती है या नहीं और दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती है या नहीं. उन्होंने यह भी बताया कि सामूहिक फैसले से पहले जूरी सदस्यों ने हर एंट्री पर विस्तृत नोट्स बनाए थे.

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जमनादास मजेठिया ने कहा कि भारतीय वेब सीरीज में बड़ा बदलाव आया है और अब परिवार के साथ देखे जा सकने वाले (फैमिली-ओरिएंटेड) कंटेंट ज्यादा आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले जब लोग 'वेब सीरीज' सुनते थे तो लगता था कि इसे अकेले देखना चाहिए, लेकिन अब परिवारों के लिए उपयुक्त कहानियां बन रही हैं और यह भारत की बड़ी उपलब्धि है कि वेब सीरीज घरों के लिविंग रूम तक पहुंच गई हैं.

'मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी'

रॉबी ग्रेवाल द्वारा निर्देशित और करण व्यास द्वारा लिखित, 'मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी' में जिम सरभ, नसीरुद्दीन शाह, वैभव तत्ववादी, नमिता दुबे, लक्षवीर सरन और कावेरी सेठ मुख्य भूमिकाओं में हैं.

यह सीरीज टाइटन के सफर को दिखाती है, जिसमें एक ऐसा भारतीय घड़ी ब्रांड बनाने के विजन और चुनौतियों पर फोकस किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को टक्कर दे सके.

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