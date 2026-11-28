बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में हैं. राजधानी पटना में होने वाली दो दिन की बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को बुलाया गया है. शनिवार को इस मीटिंग की शुरुआत हुई. यह बैठक रविवार को भी होगी.

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इस बैठक में राज्य में अपराध की स्थिति, कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है. बैठक में बिहार के सभी 38 जिलों के डीएम और एसपी शामिल हो रहे हैं. इसमें पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं.

मीटिंग में मुख्यमंत्री जिलों में अपराध नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लेंगे. साथ ही अधिकारियों से यह भी जानेंगे कि आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

बैठक के पहले दिन शनिवार को मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था की समीक्षा हुई. इसमें हत्या, लूट, अपहरण, महिला अपराध और अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं पर चर्चा हुई. पुलिस की कार्रवाई, अपराधियों की गिरफ्तारी और लंबित मामलों की स्थिति की भी समीक्षा हुई.

बिहार के अलग-अलग जिलों में हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं को देखते हुए यह बैठक काफी अहम है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जिलों के पुलिस अधिकारियों से अपराध पर लगाम लगाने और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करने को लेकर जवाब मांग सकते हैं.

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रविवार को होने वाली मीटिंग में विकास योजनाओं की समीक्षा होगी. इसमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और अन्य सरकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी. मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों से अपने-अपने जिलों में चल रही योजनाओं की स्थिति की जानकारी लेंगे.

इस बैठक का मकसद पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय करने के साथ सरकारी योजनाओं को जमीन पर तेजी से लागू करना है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस बैठक पर इसलिए भी नजर है क्योंकि इसमें राज्य के सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस प्रमुख एक साथ मौजूद हैं.

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