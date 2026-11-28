पाकिस्तान में चलती बाइक पर बैठकर स्टेडिएम के बाहर कैच पकड़ने वाले युवक की किस्मत चमक गई है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए उसके कैच का अब उसे इनाम मिला है. स्वात प्रीमियर लीग के चेयरमैन ने युवक को 10 हजार पाकिस्तानी रुपये का कैश प्राइज दिया है. 27 साल के इस युवक का नाम मेहरान खान है. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. अब इस अनोखे कैच के लिए उसे नकद इनाम से सम्मानित किया गया है.

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मेहरान खान ने गुरुवार को इनाम मिलने की जानकारी दी. उसे 10 हजार पाकिस्तानी रुपये मिले हैं. यह रकम करीब 36 अमेरिकी डॉलर के बराबर है. मेहरान पाकिस्तान के स्वात इलाके का रहने वाला है. उसका कैच देखकर क्रिकेट फैंस भी हैरान रह गए थे.

मेहरान खान ने बताया कि यह घटना मंगलवार, 24 नवंबर की है. वह अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर घर लौट रहा था. दोनों काम खत्म करके वापस जा रहे थे. इसी दौरान मिंगोरा में स्वात प्रीमियर लीग का मैच चल रहा था.

मैच के दौरान एक बल्लेबाज ने जोरदार शॉट लगाया. गेंद हवा में काफी दूर तक गई और सड़क की तरफ पहुंच गई. उसी समय मेहरान अपने दोस्त के साथ बाइक पर वहां से गुजर रहा था. उसने गेंद को अपनी तरफ आते देखा और उसे पकड़ लिया. खास बात यह थी कि उस समय बाइक चल रही थी और मेहरान पीछे बैठा हुआ था.

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A spectacular catch from an unexpected spectator has gone viral in Pakistan after a passenger on a moving motorbike took a one-handed catch of a six during a Swat Premier League match between Swat Strikers and GKR Dir. https://t.co/l4NWuFODmv — Newswire Plus (@newswireplus) November 25, 2026

वीडियो वायरल होने के बाद मिला इनाम

मेहरान का यह कैच कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो गया. क्रिकेट प्रेमियों ने उसके कैच की खूब चर्चा की. देखते ही देखते यह वीडियो काफी लोगों तक पहुंच गया.

स्वात प्रीमियर लीग के चेयरमैन मोहम्मद ओवैस ने बताया कि मेहरान को 10 हजार पाकिस्तानी रुपये का नकद इनाम दिया गया है. उन्होंने कहा कि अपने क्रिकेट करियर में उन्होंने ऐसा कैच पहले कभी नहीं देखा.

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क्रिकेट में कैच पकड़ने के लिए खिलाड़ी मैदान पर दौड़ लगाते हैं. लेकिन मेहरान ने सड़क से गुजरते हुए चलती बाइक पर यह कारनामा कर दिखाया. यही वजह है कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. अब इस कैच के लिए मिले कैश प्राइज ने उसे एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.



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