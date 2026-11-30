ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में दिसंबर में हुए बॉन्डी बीच सामूहिक गोलीबारी के दौरान एक हमलावर से बंदूक छीनने वाले अहमद अल-अहमद को देश के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से नवाजा गया है. ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल ने रविवार को इसकी घोषणा की.

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बॉन्डी बीच पर यह हमला एक यहूदी समारोह के दौरान हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी. अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला यहूदी विरोधी था और इसकी प्रेरणा इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से जुड़ी थी.

हमले के दौरान अहमद अल-अहमद पहले पार्क की गई गाड़ियों के पीछे छिपे रहे. इसके बाद उन्होंने एक हमलावर पर पीछे से हमला किया, उसकी राइफल छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया. इस दौरान उन्हें कई गोलियां लगीं. अधिकारियों के मुताबिक, उनकी इस कार्रवाई से कई लोगों की जान बची.

सम्मान दिया गया

गवर्नर-जनरल सैम मोस्टिन ने बताया कि अल-अहमद को ‘क्रॉस ऑफ वेलर’ सम्मान दिया गया है. यह नागरिक बहादुरी के लिए दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है. इस सम्मान के अब तक केवल छह नागरिकों को चुना गया है. सम्मान पत्र में कहा गया कि अहमद अल-अहमद ने बॉन्डी बीच पर बेहद खतरनाक परिस्थितियों में हथियारबंद हमलावर को निहत्था करने के लिए असाधारण साहस दिखाया.

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इस आतंकी हमले से जुड़े चार बहादुरी पुरस्कारों की घोषणा की गई है. हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय स्तर पर बंदूकें वापस लेने की नई योजना, बंदूक लाइसेंस के लिए कड़ी जांच और नफरत से जुड़े अपराधों पर सख्ती के लिए नए कानून लाए गए. हमले के बाद दो बच्चों के पिता और मुस्लिम अहमद अल-अहमद को दुनियाभर में हीरो के तौर पर सराहा गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें बेहद बहादुर बताते हुए कहा था कि उन्होंने कई लोगों की जान बचाई.



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