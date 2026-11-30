वॉइस ऑफ हिंद आतंकी साजिश मामले में राउज एवेन्यू जिला अदालत की विशेष एनआईए अदालत ने तौहीद लतीफ सोफी को दोषी करार दिया है. सोफी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया था. अदालत ने उसे 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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यह मामला एनआईए की केस संख्या RC-14/2021/NIA/DLI से जुड़ा है. एनआईए के मुताबिक, आईएसआईएस ने भारत में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने और उन्हें भारतीय राज्य के खिलाफ हिंसक जिहाद के लिए भर्ती करने की साजिश रची थी. इसके लिए संघर्ष वाले इलाकों में सक्रिय आईएसआईएस आतंकियों और भारत में मौजूद उसके सदस्यों ने छद्म ऑनलाइन पहचान के जरिए प्रचार नेटवर्क तैयार किया था.

जांच में सामने आया कि साइबर संस्थाएं और उनके सहयोगी भारत केंद्रित आईएसआईएस प्रचार पत्रिका ‘सावत-अल-हिंद’ यानी ‘द वॉइस ऑफ हिंद’ की सामग्री तैयार करने, संपादित करने, प्रकाशित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रसारित करने में शामिल थे. यह नेटवर्क भारतीयों को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और अन्य इलाकों में आईएसआईएस के संघर्ष वाले क्षेत्रों में जाने के लिए भी प्रेरित और मदद करता था.

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जांच के दौरान हुए थे खुलासे

जांच के दौरान एनआईए ने बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सामग्री बरामद की. इसमें ‘वॉइस ऑफ हिंद’ की पीडीएफ, मारे गए आतंकियों के पोस्टर, कट्टरपंथी साहित्य, आईएसआईएस प्रचार से जुड़े वेब लिंक, आईएसआईएस झंडे वाली टी-शर्ट, हथियारों की खरीद से जुड़ी चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग, मीडिया, वैचारिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध से जुड़ी सामग्री के अलावा आईएसआईएस के बैनर और झंडे शामिल थे.

तौहीद लतीफ सोफी की सजा के साथ इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है. इन सभी ने आरोपों को स्वीकार किया था. मामले में बाकी आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी है.

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