गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नवसारी जिले के दौरे के दौरान क्षेत्रवासियों को 753 करोड़ रुपये के 240 विकास कार्यों की सौगात दी. नवसारी के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इन विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया.

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इस विकास अभियान के तहत नवसारी जिले में अलग-अलग चरणों में काम शुरू किए गए हैं. इनमें 389.20 करोड़ रुपये की लागत से 65 नए प्रोजेक्ट्स का भूमिपूजन किया गया. वहीं, 248.30 करोड़ रुपये की लागत वाले 154 कार्यों का शिलान्यास हुआ. इसके अलावा 115.86 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार 21 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित किए गए.

इन विकास कार्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पुल निर्माण, तटीय कटाव से बचाव के लिए संरक्षण दीवार के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं.

सक्षम और नशामुक्त युवाओं का भरोसा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प स्वस्थ, सक्षम और नशामुक्त युवाओं के बल पर ही पूरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का नशा नुकसानदायक है और ‘नशामुक्त भारत अभियान’ को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है.

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मुख्यमंत्री ने ‘मन की बात’ का जिक्र करते हुए एक युवक का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि नशे की लत से बाहर निकलने की ठान लेने वाला व्यक्ति इससे बाहर आ सकता है. ऐसे लोगों को अकेला छोड़ने के बजाय उनका साथ और सहयोग करना चाहिए, ताकि वे नशे की लत से बाहर निकल सकें. भूपेंद्र पटेल ने कहा कि नवसारी को मिले विकास कार्यों के जरिए यह विकसित गुजरात का अग्रणी मॉडल बनने जा रहा है. उन्होंने सभी से मिलकर विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया.

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