अमेरिका के बाद अब कनाडा ने भी गोल्डी बराड़ की तलाश तेज कर दी है. कनाडा ने उसे अपनी 25 मोस्ट वांटेड लोगों की सूची में पहले नंबर पर रखा है. साथ ही, उसकी पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी देने पर 2.5 लाख कनाडाई डॉलर (करीब 1.63 करोड़ रुपये) का इनाम दिया जाएगा. गोल्डी बराड़ पर कनाडा में हत्या का आरोप है.

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यह मामला सितंबर 2023 का है. कनाडा के विन्निपेग में 20 सितंबर को हेजलटन ड्राइव इलाके के एक घर पर गोलीबारी हुई थी. इस घटना में 39 साल के सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुनुके की मौत हो गई थी.

सुखदूल सिंह की हत्या के मामले में तलाश

इस मामले में 23 फरवरी 2026 को गोल्डी बराड़ और करनबीर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. दोनों पर फर्स्ट डिग्री मर्डर यानी गंभीर हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप है. तब से पुलिस दोनों की तलाश कर रही है.

अमेरिका ने भी रखा है इनाम

गोल्डी बराड़ पर इससे पहले अमेरिका भी इनाम घोषित कर चुका है. अमेरिकी एजेंसियों ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर एक मिलियन डॉलर का इनाम रखा था. उसे FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल किया गया था. अब कनाडा ने भी उसे अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है. इस तरह अमेरिका और कनाडा, दोनों देशों की पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

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भारत से कनाडा और फिर अमेरिका पहुंचा

गोल्डी बराड़ भारत से भागने के बाद लंबे समय तक कनाडा में रहा था. एजेंसियों के पास उसके कनाडा में रहने से जुड़े सबूत भी थे. बाद में वह अमेरिका चला गया. बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई से अलग होने के बाद गोल्डी बराड़ ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर अपना गैंग चलाना शुरू किया. हालांकि, अमेरिका में भी उस पर शिकंजा कसने के बाद से उसकी मौजूदा लोकेशन का पता नहीं चल पाया है.



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