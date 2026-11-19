महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उरण से बीजेपी विधायक महेश बालदी को 16 साल पुराने मारपीट मामले में दोषी ठहराया गया है. रायगढ़-अलीबाग की अदालत ने 2010 में ONGC कर्मचारी के बेटे के साथ मारपीट के मामले में महेश बालदी और तीन अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने विधायक को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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आरोपियों पर मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने, धमकी देने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे आरोप साबित हुए हैं. अदालत ने बालदी को राहत देने की मांग भी खारिज कर दी.

यह मामला 4 मार्च 2010 का है, जब ONGC कर्मचारी काशीनाथ घरत के बेटे मयूर घरत के साथ उरण में साने गुरुजी गार्डन के पास एक मेडिकल स्टोर के नजदीक मारपीट की गई थी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इस घटना से पहले मयूर के एक आरोपी सुनील पेडणेकर की बेटी से फोन पर बातचीत करने को लेकर विवाद हुआ था. इसी बात को लेकर आरोपियों और मयूर के बीच तनाव पैदा हुआ था. आरोप है कि इसी विवाद के बाद मयूर को रास्ते में घेरकर हमला किया गया.

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सुनील पेडणेकर और उसके साथियों ने मयूर घरत को लात-घूंसों और डंडे से पीटा था. जब मयूर के माता-पिता उसे बचाने के लिए बीच-बचाव करने पहुंचे, तो विधायक महेश बालदी ने उसकी मां नूतन घरत के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

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बालदी पर आरोप था कि उन्होंने मारपीट के दौरान मयूर को पीछे से पकड़ लिया था. इस मामले में मारपीट, गंभीर चोट, आपराधिक धमकी और महिला का अपमान करने से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया था.

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 9 गवाह पेश किए थे. इनमें पीड़ित मयूर घरत, उसके माता-पिता, एक प्रत्यक्षदर्शी और डॉक्टर शामिल थे. वहीं बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और यह केस घरत परिवार के खिलाफ पेडणेकर की ओर से दर्ज पहले की शिकायत का बदला लेने के लिए किया गया था. हालांकि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़-अलीबाग डीएम ज़ाटे ने बचाव पक्ष की इस दलील को स्वीकार नहीं किया.

अदालत ने कहा कि मयूर घरत और उसके माता-पिता के बयान लगातार एक जैसे रहे और भरोसेमंद पाए गए. विधायक की ओर से इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को लेकर बयानों में मामूली अंतर था, लेकिन इससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर नहीं होता.

कोर्ट ने माना कि गवाहों की गवाही से घटना की पुष्टि होती है. अदालत ने यह भी कहा कि मयूर को 21 दिनों तक इलाज कराना पड़ा था और इस दौरान वह सामान्य गतिविधियां नहीं कर सका. इस वजह से उसकी चोट IPC की धारा 320 के तहत गंभीर चोट की श्रेणी में आती है.

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महेश रतनलाल बालदी रायगढ़ जिले की उरण विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक हैं. उन्होंने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उरण सीट से जीत दर्ज की थी. हालांकि, जिस वक्त 2010 में मारपीट की घटना हुई थी, उस समय वह उरण नगर परिषद के पार्षद थे.

अदालत ने सजा सुनाते समय उनकी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत को राहत का आधार मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की समाज में स्थिति और प्रतिष्ठा अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकती.

महेश बालदी ने अदालत से प्रोबेशन पर रिहा करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि जेल जाने से उनके राजनीतिक करियर पर पड़ने वाले संभावित असर को सजा में राहत देने का आधार नहीं बनाया जा सकता.

विधायक को IPC की धारा 325 और 324 के तहत तीन-तीन साल की कठोर कैद, धारा 323 के तहत छह महीने, धारा 506(II) के तहत एक साल और धारा 509 के तहत छह महीने की साधारण कैद सुनाई गई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए प्रभावी सजा तीन साल होगी. अदालत ने जुर्माने की राशि से 50 हजार रुपये मयूर घरत को मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश भी दिया.



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