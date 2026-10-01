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अफगानिस्तान में सुबह-सुबह भूकंप के झटके, 5.3 रही तीव्रता

अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता 5.3 रही और यह सुबह 6:59 बजे आया.

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हिंदूकुश क्षेत्र में अक्सर भूकंप दर्ज किए जाते हैं. (Representative image)
हिंदूकुश क्षेत्र में अक्सर भूकंप दर्ज किए जाते हैं. (Representative image)

अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई. भूकंप सुबह 6:59 बजे आया. फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की तत्काल जानकारी सामने नहीं आई है.

भूकंप का केंद्र हिंदूकुश क्षेत्र बताया जा रहा है. यह इलाका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास सबसे ज्यादा भूकंप आने वाले क्षेत्रों में शामिल है. हिंदूकुश-पामीर क्षेत्र में लगातार भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक के विजयपुरा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.5 रही तीव्रता

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10 किलोमीटर की गहराई में आया भूकंप

रिपोर्ट्स में जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज के हवाले से बताया जा रहा है कि, भूकंप की गहराई करीब 10 किलोमीटर थी. कम गहराई में आने वाले भूकंप से केंद्र के आसपास ज्यादा तेज झटके महसूस हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: तुर्की में फिर आया बड़ा भूकंप, 5.8 तीव्रता से हिली धरती

हिंदूकुश क्षेत्र भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगातार हो रही हलचल वाले इलाके में आता है. इसी वजह से अफगानिस्तान, हिंदूकुश और आसपास के पहाड़ी इलाकों में समय-समय पर भूकंप आते रहते हैं.  फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की जानकारी नहीं है.

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