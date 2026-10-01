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TMC ने की सीमा खन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

TMC ने निर्वाचन आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक सीमा खन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. महुआ मोइत्रा ने बताया कि उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सीमा खन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दी.

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TMC ने सीमा खन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. (Photo: X/ECISVEEP)
TMC ने सीमा खन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. (Photo: X/ECISVEEP)

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सीमा खन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, 'आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सीमा खन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दी. SHO ने FIR के लिए मामला बनता है या नहीं, यह देखने के लिए 5 तारीख तक का समय मांगा. मैंने उनसे कहा कि मैं फॉलो-अप के लिए 6 को वापस आऊंगी.' बता दें, सीमा खन्ना निर्वाचन आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक हैं.

चुनाव आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक डॉ. सीमा खन्ना का नाम कुछ दिनों से चर्चा में हैं. वे चुनाव आयोग के पूरे डिजिटल और IT सिस्टम की देखरेख करती हैं. सीमा खन्ना साल 2025 में नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर (NIC) से प्रतिनियुक्ति पर चुनाव आयोग में आई थीं.

कांग्रेस, TMC और CJP समेत विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार और सीमा खन्ना को घेरा है. विपक्ष का आरोप है कि सीमा खन्ना ने ERO और ब्लॉक-लेवल अधिकारियों को अंधेरे में रखकर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के लिए सॉफ्टवेयर के बैक-एंड से छेड़छाड़ की.

चुनाव आयोग ने जनवरी में ECINet लॉन्च किया था. यह आयोग के कई ऐप्स और डेटाबेस को एक साथ जोड़ता है. बताया गया कि इस डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है. इस मामले में विवाद तब शुरू हुआ तब आरोप लगा कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए डेटाबेस का पूरा एक्सेस दिल्ली स्थित IT विभाग पर केंद्रित हो गया. सीमा खन्ना इसी विभाग की प्रमुख हैं.

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