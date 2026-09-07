5000 सैनिक हो गए रिचार्ज! पटाया में रेस्ट-रिलेक्स के बाद फिर मिशन मोड में अब्राहम लिंकन

अमेरिकी नौसेना का निमित्ज-क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन 6 सितंबर को थाईलैंड से रवाना हो गया. कैरियर स्ट्राइक ग्रुप-3 के फ्लैगशिप इस युद्धपोत के साथ स्ट्राइक ग्रुप के दूसरे यूनिट्स और संबंधित स्टाफ भी थाईलैंड से रवाना हुए. यह दौरा निर्धारित पोर्ट विजिट के तहत किया गया था.

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अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की श्री राचा और पटाया क्षेत्र की यात्रा और अमेरिकी 7वें फ्लीट के ऑपरेशनल इलाके में उसकी गतिविधियां अमेरिका की ओर से सहयोगी देशों और साझेदारों को दी जाने वाली अहमियत को दिखाती हैं.

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करीब 5 हजार नौसैनिकों ने की पटाया की यात्रा

पटाया में पोर्ट विजिट के दौरान स्ट्राइक ग्रुप के करीब 5 हजार नौसैनिकों और मरीन ने थाईलैंड की संस्कृति और स्थानीय जीवन को करीब से जाना. इस दौरान अमेरिकी नौसेना के मॉरल, वेलफेयर एंड रिक्रिएशन यानी एमडब्ल्यूआर प्रोग्राम ने स्थानीय थाई कारोबारियों के साथ मिलकर टूर और कई कार्यक्रम आयोजित किए.

इन कार्यक्रमों के जरिए अमेरिकी सैन्यकर्मियों को स्थानीय इलाकों को देखने और थाई लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध मजबूत करने का मौका मिला.

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USS अब्राहम लिंकन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन डैन कीलर ने थाई लोगों की मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि पटाया की यह यात्रा क्रू के लिए आराम करने का शानदार मौका रही और स्ट्राइक ग्रुप के लिए भी यह दौरा खास रहा.

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7वें फ्लीट क्षेत्र में जारी रहेगा मिशन

अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब अमेरिकी 7वें फ्लीट के ऑपरेशनल इलाके में अपनी नियमित गतिविधियां जारी रखेगा. अमेरिकी नौसेना के मुताबिक, 7वें फ्लीट से जुड़े यूनिट्स लगातार पेट्रोलिंग करते हैं.

इन गतिविधियों का मकसद आक्रामकता को रोकना, सहयोगी देशों और साझेदारों के साथ रिश्तों को मजबूत करना और सैन्य ताकत के जरिए शांति को आगे बढ़ाना है. थाईलैंड का यह पोर्ट विजिट भी क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बताया गया है.

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