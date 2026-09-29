IIIT रांची के B.Tech छात्र का कमाल, हासिल किया करोड़ों का पैकेज, तोड़े सारे रिकॉर्ड

हर युवा का सपना होता है कि उसे अच्छी पैकेज वाली नौकरी मिले, खासकर तब जब वह IIIT जैसे संस्थान से पढ़ा हो. कई बार कुछ छात्र इस रिकॉर्ड को खास बना देते हैं, ऐसी ही कहानी है सक्षम की. IIIT रांची से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले सक्षम को टेक्नोलॉजी कंपनी Rubrik में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के पद पर बेहद शानदार पैकेज मिला है. उनके इस पैकेज ने नए रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं. IIIT रांची के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा जॉब ऑफर है.

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1.25 करोड़ का मिला पैकेज

सक्षम की इस सफलता ने कैंपस के प्लेसमेंट रिकॉर्ड को भी बदल दिया है. सक्षम ने केवल पढ़ाई पर ही फोकस नहीं किया बल्कि वह इस दौरान अपनी स्किल को सुधारने और समस्या को सॉल्व करने के तरीके पर भी ध्यान दे रहे थे. इस तैयारी का फल उन्हें प्लेसमेंट के दौरान मिला. टेक्नोलॉजी कंपनी Rubrik ने उन्हें हायर किया है, जो डेटा सिक्योरिटी और क्लाउड डेटा मैनेजमेंट जैसी फील्ड में काम करती है.

किस पद पर हुआ है सिलेक्शन?

बता दें कि कंपनी से सक्षम को टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर हायर किया है. इस पद पर उनकी जिम्मेदारी अलग-अलग टेक्निकल टीमों के बीच तालमेल बनाने, प्रोजेक्ट की योजना तैयार करने और बड़े प्रोजेक्ट्स को तय समय पर पूरा कराने की होगी.

परिवार को दिया श्रेय

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अपनी इस सफलता का श्रेय सक्षम ने अपने परिवार, दोस्तों और शिक्षकों को दिया है. उन्होंने बताया कि IIIT रांची के शिक्षकों और मेंटर्स ने भी उनकी इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है.

अब तक का सबसे बड़ा पैकेज

इसे लेकर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने सक्षम को इस उपलब्धि पर बधाई दी. उन्होंने आगे कहा कि IIIT रांची में छात्रों को केवल किताबी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि टेक्निकल एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री से जुड़ने और करियर की तैयारी के अवसर देने पर भी जोर दिया जाता है. इसका यह नतीजा है कि सक्षम को अब तक का सबसे बड़ा प्लेसमेंट ऑफर मिला है, जो एक नया प्लेसमेंट रिकॉर्ड है.

(नोट- यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट पर आधारित है. aajtak.in इस पर किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता)

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