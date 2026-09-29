scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IIIT रांची के B.Tech छात्र का कमाल, हासिल किया करोड़ों का पैकेज, तोड़े सारे रिकॉर्ड

आईआईआईटी रांची के B.Tech के छात्र सक्षम ने कैंपस प्लेसमेंट में एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है. इसके बाद से उनके पैकेज को सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है. उन्हें Rubrik कंपनी में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर का पोस्ट मिला है. उनकी स्टोरी कई युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है. 

Advertisement
X
सक्षम को मिला 1.25 करोड़ का पैकेज. (Photo : LinkedIn/ @ Training and Placement Cell, IIIT Ranchi)
सक्षम को मिला 1.25 करोड़ का पैकेज. (Photo : LinkedIn/ @ Training and Placement Cell, IIIT Ranchi)

हर युवा का सपना होता है कि उसे अच्छी पैकेज वाली नौकरी मिले, खासकर तब जब वह IIIT जैसे संस्थान से पढ़ा हो. कई बार कुछ छात्र इस रिकॉर्ड को खास बना देते हैं, ऐसी ही कहानी है सक्षम की. IIIT रांची से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले सक्षम को टेक्नोलॉजी कंपनी Rubrik में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के पद पर बेहद शानदार पैकेज मिला है. उनके इस पैकेज ने नए रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं. IIIT रांची के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा जॉब ऑफर है. 

1.25 करोड़ का मिला पैकेज 

सक्षम की इस सफलता ने कैंपस के प्लेसमेंट रिकॉर्ड को भी बदल दिया है. सक्षम ने केवल पढ़ाई पर ही फोकस नहीं किया बल्कि वह इस दौरान अपनी स्किल को सुधारने और समस्या को सॉल्व करने के तरीके पर भी ध्यान दे रहे थे. इस तैयारी का फल उन्हें प्लेसमेंट के दौरान मिला. टेक्नोलॉजी कंपनी Rubrik ने उन्हें हायर किया है, जो डेटा सिक्योरिटी और क्लाउड डेटा मैनेजमेंट जैसी फील्ड में काम करती है. 

सम्बंधित ख़बरें

छात्रों के प्रदर्शन के बीच KGMU ने अभिभावकों को भेजा पत्र.
छात्रों पर एक्शन लेगा KGMU, भेजा पत्र, प्रदर्शन से दूर रहने की अपील
Amit Shah
'36 देशों से 288 भगोड़ों को भारत लाया गया', बोले अमित शाह
16 साल का अनुभव फिर भी चली गई नौकरी.
16 साल के एक्सपीरियंस के बाद चली गई नौकरी, बेरोजगारी ने सिखाई ये 6 बातें
सोशल मीडिया के लिए छोड़ दी नौकरी. (Photo : insta/@damsel.in.london)
सोशल मीडिया की वजह से छोड़ दी कॉर्पोरेट जॉब, अब वीडियो बनाकर दी चेतावनी
झमाझम बारिश के साथ दिल्ली-एनसीआर में मानसून का आगमन (Photo: PTI)
दिल्ली की ठंडक पर मत जाइए, बुधवार से फिर बदलेगा मौसम

किस पद पर हुआ है सिलेक्शन? 

बता दें कि कंपनी से सक्षम को टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर हायर किया है. इस पद पर उनकी जिम्मेदारी अलग-अलग टेक्निकल टीमों के बीच तालमेल बनाने, प्रोजेक्ट की योजना तैयार करने और बड़े प्रोजेक्ट्स को तय समय पर पूरा कराने की होगी. 

.

परिवार को दिया श्रेय 

Advertisement

अपनी इस सफलता का श्रेय सक्षम ने अपने परिवार, दोस्तों और शिक्षकों को दिया है. उन्होंने बताया कि IIIT रांची के शिक्षकों और मेंटर्स ने भी उनकी इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है. 

अब तक का सबसे बड़ा पैकेज

इसे लेकर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने सक्षम को इस उपलब्धि पर बधाई दी. उन्होंने आगे कहा कि IIIT रांची में छात्रों को केवल किताबी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि टेक्निकल एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री से जुड़ने और करियर की तैयारी के अवसर देने पर भी जोर दिया जाता है. इसका यह नतीजा है कि सक्षम को अब तक का सबसे बड़ा प्लेसमेंट ऑफर मिला है, जो एक नया प्लेसमेंट रिकॉर्ड है.

(नोट- यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट पर आधारित है. aajtak.in इस पर किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पेंटागन में साइबर अटैक, 30 लाख से ज्यादा सैन्य कर्मियों का कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया-जॉब डिटेल्स लीक |
    बेंगलुरु में गिटार का कटा चालान, AI कैमरे ने माना बिना हेलमेट की सवारी |
    राजुरेश्वर गणपति मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, रात से लगी लंबी कतारें |
    जमशेदपुर में कैनरा बैंक से 23 Kg सोना और 42 लाख नकद की लूट, सामने आए CCTV फुटेज |
    कॉलेज में लॉरेंस से दोस्ती, इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट और FBI का वॉन्टेड... कहानी गोल्डी बराड़ की |
    Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में घर के दरवाजे पर आ जाएं ये 5 जीव, तो समझ लें सीधे धरती पर आ गए हैं आपके पूर्वज! भूलकर भी न भगाएं बाहर |
    सिर्फ चार दिन में 43% गिरा ये स्टॉक, कंपनी की कमाई पर मंडराया खतरा! |
    सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, संभल हिंसा से जुड़ा है मामला |
    सूरत के अमरोली में दो परिवारों के बीच पुराने व‍िवाद में खूनी झड़प, वीड‍ियो वायरल |
    'रात के अंधेरे में एक नेता से मुलाकात' के दावों पर दिव्या मित्तल का पलटवार, बोलीं- 'झूठे आरोप, मैं डरूंगी नहीं'
    Advertisement