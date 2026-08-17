कलिम्पोंग में भीषण लैंडस्लाइड, रास्ते पर गिरे मलबे से बाल-बाल बचे सैलानी, Video

पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में रविवार को अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर आ गिरा. यह लैंडस्लाइड बिंदु इलाके में हुआ, जहां उस वक्त कई सैलानी और स्थानीय वाहन गुजर रहे थे. मलबा गिरते ही रास्ते पर मौजूद पर्यटकों में अफरा-तफरी मच गई. इसी दौरान एक बाइक सवार मलबे की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया.

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यह पूरी घटना कलिम्पोंग के गोरुबथान ब्लॉक स्थित बिंदु इलाके की है. रविवार, 16 अगस्त को आम दिनों की तरह सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही जारी थी. कई सैलानी भी इस खूबसूरत रास्ते से गुजर रहे थे.

तभी बिना किसी आहट के पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा दरक गया. भारी-भरकम पत्थर, मिट्टी और पेड़ देखते ही देखते मुख्य मार्ग पर आ गिरे. सड़क पूरी तरह बंद हो गई, जिससे सैलानियों की गाड़ियों समेत दोनों तरफ का ट्रैफिक फौरन रुक गया.

कैमरे में कैद हुआ पूरा मंजर

घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ का हिस्सा अचानक टूटकर सड़क पर गिरता दिखाई दे रहा है. कुछ ही सेकंड में सड़क पर मलबा फैल जाता है. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां मौजूद लोगों के लिए वह पल कितना डरावना रहा होगा.

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लैंडस्लाइड के चलते रास्ते पर आवाजाही भी प्रभावित हुई. इस दौरान वहां से गुजर रहे यात्रियों को काफी सावधानी बरतनी पड़ी.

बड़े हादसे से बचा इलाका

अगर मलबे की चपेट में बाइक सवार आ जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. गनीमत रही कि वह समय रहते वहां से निकल गया. पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान इस तरह अचानक भूस्खलन का खतरा बना रहता है.

कलिम्पोंग पूर्वी हिमालय का पहाड़ी इलाका है. यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में सड़क पर इस तरह पहाड़ का मलबा गिरना यात्रियों के लिए खतरे की घंटी है.

फिलहाल सामने आए वीडियो में घटना का पूरा मंजर साफ दिखाई दे रहा है. सबसे राहत की बात यही रही कि इस घटना में किसी बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है.

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