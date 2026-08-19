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कोलकाता होटल अग्निकांड में बड़ा खुलासा! AC में शॉर्ट सर्किट से लगी आग... जलने से नहीं, दम घुटने से 9 की मौत

कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित पांच मंजिला होटल में लगी आग में नौ लोगों की मौत हो गई. इस मामले में खुलासा हुआ है कि आग तीसरी मंजिल के एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी. होटल की खराब बनावट और सुरक्षा इंतजामों की कमी से आग फैल गई और दम घुटने से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई.

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कोलकाता के होटल में सुरक्षा के इंतजाम सही नहीं थे. (Photo- ITGD)
कोलकाता के होटल में सुरक्षा के इंतजाम सही नहीं थे. (Photo- ITGD)

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित पांच मंजिला होटल 'शिखा इन' में लगी आग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. बुधवार तड़के लगी इस आग ने नौ लोगों की जान ले ली. अब खुलासा हुआ है कि आग तीसरी मंजिल पर स्थित AC यूनिट में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग भले ही एक हिस्से तक सीमित थी, लेकिन होटल की खराब बनावट और सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी ने इसे जानलेवा ट्रैप बना दिया. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि होटल की सीढ़ियां काफी तंग थीं और वहां वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं था.

रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे थे, तब एसी से उठा धुआं पूरी इमारत में तेजी से फैल गया. ज्यादातर लोगों की मौत आग में झुलसने से नहीं, बल्कि धुएं के कारण दम घुटने से हुई.

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इमरजेंसी रेस्पोंडर्स ने मुस्तैदी दिखाते हुए करीब 60 से 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. गंभीर रूप से झुलसे और धुएं से प्रभावित 8 लोगों को तुरंत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता में भर्ती कराया गया.

मृतकों में बांग्लादेशी नागरिक और भारतीय शामिल

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बांग्लादेश उप उच्चायोग और कोलकाता पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक, हादसे में मारे गए 9 लोगों में से 5 बांग्लादेशी नागरिक थे. इनमें से चार लोग कुश्तिया के एक ही परिवार के थे, जो कोलकाता में इलाज कराने आए थे.

पहचाने गए मृतकों की डिटेल्स

भारतीय नागरिक
1. संदीप पासवान (19 वर्ष) — बिहार
2. योग नारायण अग्रवाल (68 वर्ष) — सिलीगुड़ी

बांग्लादेशी नागरिक (एक ही परिवार के 4 सदस्य)
1. अकरम अली (74 वर्ष)
2. देवाशीष दत्ता (39 वर्ष)
3. अफसाना शिरीन (27 वर्ष)
4. स्वर्णाशीष दत्ता (2 वर्ष 8 महीने)
5. बाबू अहमद (37 वर्ष) — ढाका

इसके अलावा दो अन्य शवों की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है. उप उच्चायोग ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है और पुलिस के साथ तालमेल बना रहा है. अस्पताल में भर्ती 6 घायल इलाज के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं.

SIT बनी, न्यू मार्केट थाने में मामला दर्ज

कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT का गठन किया है. न्यू मार्केट थाने में BNS की धाराओं और पश्चिम बंगाल फायर सर्विसेज एक्ट के तहत मामला दर्ज (केस नंबर 128/2026) कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: कोलकाता में भीषण अग्निकांड, होटल में आग लगने से 9 बांग्लादेशी नागरिकों की दर्दनाक मौत

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फायर सर्विसेज राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी कि ऐसी जर्जर और असुरक्षित इमारतों को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लाइसेंस कैसे मिल रहे हैं.

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