फैक्ट चेक: पाकिस्तानी झंडा लहराते बच्चे का ये वीडियो भारत का नहीं है 

पाकिस्तानी झंडा लहराते एक बच्चे का वीडियो ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि ये दिल्ली का 15 अगस्त 2026 का वाकया है. कई सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि इस बच्चे के घरवालों ने अपने घर में पाकिस्तान का झंडा आखिर रखा ही क्यों था.

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वीडियो के एक हिस्से में पाकिस्तानी झंडा और प्लास्टिक का बाजा पकड़े हुए एक बच्चे को एक युवक उठाकर घर के अंदर ले जाता है. इसके बाद, वो झंडे को बच्चे से लेकर अलग रख देता है.

वहीं, इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में एक शख्स कहता है, "एक बच्चा 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था, रोड पर. उसके घरवाले जो हैं, जल्दी से उठाके उस बच्चे को अंदर ले गए. अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये झंडा आया कहां से. बच्चा है, नासमझ है. लेकिन घर में ऐसा झंडा रखा ही क्यों गया."

एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "दिल्ली के सागरपुर में बच्चे ने पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था इसका जांच होना चाहिए आखिर घर में कहा से आया अपना भारत देश में ही छुपकर कितने जिहादी रहते है."

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आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान के लाहौर का है. वीडियो बनाते समय वहां मौजूद रहे अब्दुल राफे नाम के शख्स ने आजतक से इस बात की पुष्टि की है.

कैसे पता चली सच्चाई?

वायरल वीडियो में एक मोटरसाइकिल नजर आती है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है- “BBY 2889”. पाकिस्तान के 'एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल' की वेबसाइट के मुताबिक, ये कराची की लाइसेंस प्लेट का नंबर है.

हमें इस वीडियो का एक ऐसा वर्जन मिला जिसमें '@whynot_.shuja'

नाम के एक इंस्टाग्राम हैंडल का वॉटरमार्क दिख रहा है. इस अकाउंट पर वायरल वीडियो, 14 अगस्त को 'Happy Independence Day' कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया था.

इस अकाउंट ने 18 अगस्त को वीडियो के बारे में एक स्पष्टीकरण भी जारी किया था. इसमें एक व्यक्ति बताता है कि ये पाकिस्तान का वीडियो है और वो बच्चे को अंदर इसलिए लेकर आया क्योंकि वो बाजा बजा रहा था.

पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के दिन बच्चों का बाजा बजाना एक आम चलन है. इससे होने वाले शोर के चलते कई बार वहां स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले इस पर रोक भी लग जाती है.

हमने '@whynot_.shuja' अकाउंट के स्पष्टीकरण वाले पोस्ट में टैग किए गए अब्दुल राफे नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया. उन्होंने बताया कि ये वीडियो लाहौर के सांडा रोड इलाके में 14 अगस्त को यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन शूट किया गया था. इसमें जो बच्चा दिख रहा है वो उनके पड़ोस में रहता है. अब्दुल ने बताया, "इस वीडियो में जो युवक बच्चे को घर के अंदर ले जाता है, वो मेरा बड़ा भाई शरजील कादिर है. दरअसल, वो बच्चा बाजा बजाकर शोर मचा रहा था. तभी शरजील उसे अंदर ले गए और हमने इस वाकये की रील बना कर शेयर कर दी. हमें क्या पता था कि ये भारत में मुस्लिमों को निशाना बनाते हुए वायरल हो जाएगी!"

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दिल्ली में मुहर्रम के दौरान झंडे को लेकर हुआ था विवाद

इसी साल जुलाई में मुहर्रम के दौरान दिल्ली के सागरपुर इलाके में कथित तौर पर पाकिस्तानी झंडा लहराए जाने को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस ने इस मामले की जांच करने के बाद बताया था कि जिस झंडे को लेकर बवाल हुआ, वो इस्लाम का धार्मिक झंडा था, न कि पाकिस्तान का झंडा.

साफ है, लाहौर में एक बच्चे के पाकिस्तानी झंडा फहराने का वीडियो भारत का बताकर शेयर किया जा रहा है.

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