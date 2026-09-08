'Sorry मम्मी-पापा, आपकी उम्मीदों पर...' सोशल मीडिया पर लिखकर छात्र ने की आत्महत्या

जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक 22 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले छात्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने माता-पिता से माफी मांगी. और लिखा कि उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया.

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इस पोस्ट के बाद छात्र के कजिन चंद ने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला. कुछ घंटे बाद जब उन लोगों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो उसका शव फंदे पर लटका हुआ मिला.

होटल में जाकर की आत्महत्या

घटना वैशाली नगर इलाके के खातीपुरा में होटल गर्वित की है. रविवार को छात्र ने आत्महत्या की. मृतक छात्र की पहचान राकेश के तौर पर हुई है. वह जयपुर ग्रामीण के नारायणा इलाके का निवासी था. वह जयपुर में एक PG में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था.

मामले में वैशाली नगर के SHO महेश तिवारी ने बताया कि राकेश ने होटल में एक कमरा लिया था. होटल स्टाफ के मुताबिक, उसने उनसे कहा था कि उसके दोस्त उससे मिलने आने वाले हैं. साथ ही, उसने स्टाफ से चेक आउट के समय हजार रुपये देने की बात की थी.

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पुलिस के मुताबिक, होटल में घुसने के कुछ देर बाद राकेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा. इस पोस्ट में उसने अपने माता-पिता से उनकी उम्मीदों पर खरा न उतरने के लिए माफी मांगी थी.

पोस्ट देखते ही राकेश के कजिन चंद ने उसे फोन किया. लेकिन राकेश ने उसके फोन का जवाब नहीं दिया और बाद में अपना मोबाइल बंद कर दिया.

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जब बहुत देर तक राकेश का फोन बंद आया तो चंद अपने दो-तीन परिचितों के साथ होटल पहुंचा. होटल स्टाफ की मदद से वह उसके कमरे तक पहुंचा लेकिन दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद दरवाजा खोलने पर राकेश का शव फंदे से लटका मिला.

पुलिस ने बताया कि राकेश अपने बैग में रस्सी लेकर होटल आया था और उसी से उसने खुद को फांसी लगाई थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया अस्पताल भेजा. सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपा दिया गया.



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